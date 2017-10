Se pospone el concierto de Paul McCartney en Medellín

Aduciendo problemas de producción imprevistos, la empresa Tayrona Eventos anunció este miércoles que el concierto de Paul McCartney en Medellín, que estaba programado para el próximo 24 de octubre, se pospone.

“Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control”, dijo la empresa en un comunicado.

“El equipo de gira de Paul y los promotores están estudiando la reprogramación del show como parte de una próxima gira en América del Sur”, agrega el comunicado, que no da nueva fecha para el evento.

Lo que sí informó la empresa productora es que habrá un procedimiento para devolver las boletas.

“A todos los compradores de boletería de One on One - Paul McCartney se les devolverá la totalidad del dinero cancelado al momento de la compra, incluyendo el valor del servicio de tu Boleta que será asumido por el empresario”, explica el comunicado.

El período de devolución establecido será desde el 9 de octubre de 2017 y hasta el 30 de diciembre de 2017 siguiente y únicamente se hará en locales físicos (para compras hechas con tarjeta débito, efectivo o en puntos Éxito), o a través de call center para compras en línea, vía telefónica y con tarjeta de crédito.

Centros de devolución:

En Medellín las devoluciones se harán en los siguientes puntos:

Centro Comercial El Tesoro: Todo En Artes – Local 1290

Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Molinos: Todo En Artes – Local 2037

Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Santafe: Todo En Artes – Local 3191

Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Plaza Mayor: Calle 41 # 55 - 80 local 239

Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 7:00 PM