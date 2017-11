Se retractó líder de taxistas que llamó “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro

Luego de todo el revuelo que causaron los señalamientos del líder del gremio de taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, tras acusar a Lina Tejeiro de “bandida y delincuente” por promover la plataforma Cabify. Esta tarde, el hombre por fin se retractó públicamente. (Leer aquí: Hugo Ospina debe retractarse por llamar “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro)

Cumpliendo con lo ordenado por el juez noveno penal municipal con función de control de garantías, Ospina accedió a retractarse y lo hizo a través de una entrevista con RCN Radio.

“La señora Lina Tejeiro no es ninguna delincuente, no es ninguna bandida, así como también ella no apoya el narcotráfico, el hurto de celulares, así como tampoco compra productos robados”, dijo el líder al medio radial.

Agregó que va a borrar los mensajes que escribió en sus redes sociales en contra de la actriz , que dañaron su buen nombre.

Cabe recordar que el juez dio a Ospina 48 horas para retractarse y eliminar dichos comentarios negativos sobre ella de la web.

“Se ordena a Hugo Alberto Ospina que, dentro del término de 48 horas, emita una retractación explícita de la sindicación contra (Lina Tejeiro) de ‘delincuente y bandida’, y de ‘apoyar y comprar cosas robadas e ilegales’, aclarando que esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite; por consiguiente, que no es cierto lo dicho”, señaló el fallo.

¿Qué sucedió?

En octubre, la actriz publicó un video en sus redes donde invitaba a sus seguidores a descargar la aplicación Cabify, y por ello tendrían “3 viajes de $5.000 en Cabify para usuarios nuevos”.

Ante esta invitación, el líder de los taxistas Hugo Ospina, arremetió contra Tejeiro asegurando que "la verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado, tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas".

Aunque tanto en Facebook como en Twitter usuarios le pidieron que se retractara de los calificativos con los que se refirió a la actriz, Ospina se mantuvo en su posición.