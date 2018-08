Sebastián Vargas: la historia detrás del joven y talentoso chef samario

Sebastián Vargas es un talentoso joven samario que estudió cocina en la escuela The Culinary Institute of America (CIA), en Nueva York, y ha trabajado con grandes figuras de la cocina y restaurantes con estrellas Michelin en esa ciudad y en Suecia. El hermano de la recordada exseñorita Colombia y Virreina Universal, Taliana Vargas, estuvo en Bogotá como invitado especial para el Wine and Food Festival 2018, un evento de gastronomía que reúne el mejor talento del mundo de la cocina.

Más del chef

Sebastián se destaca por hacer platos originales, siempre inspirados en sus raíces colombianas, de la Amazonía, de Los Andes y el Pacífico, utilizando técnicas que ha aprendido durante su vida con recetas como una natilla de hígados y aves silvestres con diferentes capas, dulces, salsas y aromáticas, para disfrutar de diferentes sabores y texturas en cada mordida.

Vargas lleva más de ocho trabajando en el mundo de la cocina. A sus 18 años ya tiene el empujón de sus padres y las ganas de hacer lo que gusta: cocinar y preparar cosas diferentes. A su corta edad y viviendo en la India, lo único que lo hacía feliz era estar de compras en plazas y supermercados. Durante todo este tiempo vivió con sus padres y una empleada, a la que hoy le agradece gran parte de su gusto por la cocina.

“Mi primer plato es una historia bonita. Estaba viviendo en los Estados Unidos y mi mamá estaba embaraza, casi a sus 40 años, de mi última hermanita, la sexta… y ella estaba en reposo porque días antes había sufrido un accidente: rodó por la escaleras. Antojada de un arroz con pollo, me tocó hacerlo porque ese día no teníamos muchacha de servicio. Fueron como cinco horas haciéndolo, pero hasta hoy mi mama dice que es el mejor arroz que se ha podido comer en su vida. Es un recuerdo muy hermoso de mi gusto por la cocina”, señalo Vargas.

Sebastián afirma que la cocina es una mezcla de sentimientos y emociones. “No tengo un plato favorito, pero tengo recuerdos y emociones favoritas de cada una de las preparaciones que he hecho”, señala.

¿Cuál es el ingrediente que nunca puede faltar en tus platos?

- La sal. Siempre tiene que estar ahí para dar sabor.

¿Cuál es su ingrediente colombiano más usado en la cocina?

- Llevaba varios años sin volver a Colombia y hasta ahora estoy mirando las diferentes opciones magníficas y excepcionales que tiene mi país.

¿Qué estás haciendo actualmente?

- Vivo en Suecia y trabajo en un restaurante que se llama Fäviken, que tiene tres estrellas Michelin. Allí he crecido mucho como persona y he aprendido a trabajar en medio de la nada.

Has tenido la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo, ¿cómo ven la gastronomía de Colombia en otros países?

- Lo que existe afuera de Colombia son platos típicos, pero nadie conoce nuestros productos, la identidad tan única que tenemos en nuestra fauna y flora.