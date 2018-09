Sebastián Yatra le dará vida a ‘Migo’ en la película ‘Pie Pequeño’

Sebastián Yatra le dará vida a ‘Migo’ el personaje principal de ‘Pie Pequeño’, la nueva película animada de Warner Bros Pictures.

Migo es un joven yeti honesto y con un corazón tan grande como sus pies azules; él siempre ha confiado en las enseñanzas del pueblo, tales como: haz lo que te dicen y no hagas preguntas. Pero cuando accidentalmente descubre algo que le dijeron que no existe, un Pie Pequeño, quiere que todos lo sepan, incluso pone sus vidas patas arriba.

Sebastián realizará el doblaje de Migo en la versión doblada al español que se presentará en Latinoamérica dándole vida y un toque latino al humor y la diversión del personaje. Asimismo interpretará una de las canciones originales de la película: ‘Perfection’.

Yatra, quien hizo la canción ‘Love’ junto a Gianluca Vacchi, grabó junto a Carlos Vives ‘Robarte un beso’, junto a David Bisbal ‘A partir de hoy’, y temas como ‘Por Perro’, ‘Traicionera’, lanzó hace poco ‘Ya no tiene novio’.

Es la primera vez que un colombiano hace parte de un doblaje que será distribuido a toda la región y que podrá verse en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

‘Pie Pequeño’ es una aventura animada para todas las edades que relata una nueva versión de la leyenda de Pie Grande, contada por un Yeti. Una historia de amistad, valentía y la emoción de descubrir nuevas cosas. Es dirigida por Karey Kirkpatrick, director ganador del premio Annie or ‘Over the Hedge’ y nominado al premio Annie por los guiones ‘Chicken Run’ y ‘James and the gian peach’.