Seguidor pidió al padre Linero cambiar usuario en redes y esta fue la respuesta

La noticia del retiro del padre Alberto Linero del sacerdocio marcó tendencia la semana pasada en redes sociales, donde seguidores expresaron mensajes de aprobación y de molestia por la decisión del sacerdote. (Lea aquí: El padre Alberto Linero ya no quiere ser sacerdote, pidió su retiro a la Iglesia)

Luego de que Linero diera el anunció en Twitter, uno de sus usuarios comentó de inmediato: “Como Alberto Linero ya no es padre, pues debería quitar la ‘P’ de su cuenta @PLinero. ¿O no?”.

Pero eso no fue todo, pues el mismo seguidor también etiquetó al papa Francisco y le realizó una pregunta relacionada con el tema.

“¿Qué dirá @Pontifex_es?”, dijo el osado seguidor.

Ante esto, Linero no se quedó callado y respondió, como era de esperarse, de forma jocosa y tranquila al comentario del internauta.

“No. Será ‘Parcero’ Linero. Saludos al Papa”, fue el contundente mensaje del padre, quien pese a que pasó su carta de retiro solo hasta diciembre recibirá la respuesta de la iglesia católica.

Los comentarios dieron de qué hablar en redes entre usuarios que piden respeto ante la decisión de Linero de dejar los hábitos.

No. Será “Parcero” Linero. Saludos al Papa. — Alberto Linero (@PLinero) 11 de septiembre de 2018

Cabe recordar que el anuncio del padre se hizo tan viral que periodistas como Vicky Dávila se pronunciaron al respecto.

“Hoy admiro más al padre Linero, porque me gusta que sea capaz de decirle a la Iglesia católica: ‘Sigo siendo católico, amo a Dios, seguiré a Dios, trataré de seguirle sirviendo a Dios, pero me voy porque no puedo cumplir con esta condición: me siento solo, en un desierto de soledad’. Esa fue la expresión que utilizó desde el fondo de su corazón”, dijo Vicky en un video compartido en su canal de YouTube.