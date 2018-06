Seis famosas al borde de la muerte que hoy pueden contar su historia

Muchos pensaríamos que la vida de los famosos es tan fácil como se ve en la telenovelas, pero no, ellos también sufren, pierden y han pasado por momentos difíciles que incluyen graves enfermedades que aunque las ha puesto a un paso de la muerte, al final le han ganado la carrera y siguen disfrutando de su vida.

Este fin de semana, la actriz Lorna Cepeda, recordada por su papel en Betty ‘La fea’, confesó a ‘Se dice de mí’ que padeció de cáncer de piel, por lo que estuvo un tiempo alejada de la televisión, pues tenía que guardar reposo y seguir con los tratamientos.

La cartagenera, que muchas veces le ha sacado risas a la audiencia nacional, contó que su madre murió de cáncer, siendo este uno de los peores momentos de su vida.

Tiempo después, un compañero de trabajo le dijo a Lorna que algo le estaba sangrando en la espalda, pero no prestó mayor atención. Sin embargo, luego de 5 meses fue al dermatólogo, quien la regañó y la sometió a cirugía para arrancarle el lunar, que ya estaba bastante grande.

Cuando pensó que el problema había pasado, el doctor la llamó y le dijo que tenía cáncer de piel, por lo que debía ser operada de urgencia antes de que este hiciera metástasis. A pesar de entrar en negación y pensar que se iba a morir, la actriz se encomendó a Dios. Hoy está tranquila y muy feliz con su familia, pues pese a los sufrimientos por los que pasó, pudo volver a sonreír.

Pero no solo Lorna ha pasado por estos días negros, otras celebridades colombianas como Laura Acuña, Linda Palma, la humorista Patricia Silva, Lina Tejeiro y Omeris Arrieta también han sentido temor a cosas peores y han perdido la esperanza de vivir.

Laura Acuña

La presentadora de ‘Muy Buenos Días’ contó en entrevista con La W radio, hace algunos meses, que padece una fuerte enfermedad conocida como endometriosis, por la cual sufrió mucho tiempo.

“Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero no es una enfermedad terminal, por decirlo así. Pero es casi igual de grave, es decir, casi, porque psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, explicó Laura.

Acuña confesó que hubo meses muy duros en los que lloraba de impotencia por no poder quedar embarazada. Tanto así, que le sugirió a su esposo, Rodrigo, que se divorciaran o adoptaran un hijo. Sin embargo, no todo fue gris, ya que tiempo después la esperanza tocó a su puerta.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar, en el momento que es ni antes, ni después”, afirmó Acuña, luego de que por fin quedó embarazada de su hija mayor Helena.

Tras una larga lucha, Laura volvió a quedar embarazada de su segundo bebé que será un niño y está a pocas semanas de nacer, descubriendo que después de la tormenta, sin duda, llega la calma.

Linda Palma

"¡Volví a nacer!". Fue lo que dijo la presentadora de Show Caracol tras superar su enfermedad de esclerosis mútiple que la mantuvo fuera de cámaras y sometida a tratamientos médicos por varios meses.

Fue en el programa ‘Los informantes’ donde Linda contó todo lo ocurrido con su afección y cómo fue el proceso de recuperación, luego de la recaída que sufrió en noviembre de 2016.

Al parecer, la noticia de la muerte del padre de uno de sus mejores amigos fue el detonante de la recaída de la presentadora, pues al enterarse se llenó de mucha tristeza.

“Me puse a gritar como una loca porque yo no veía, porque la esclerosis múltiple ataca el nervio óptico”, aseguró en ese momento Linda.

Agregó que comenzó a perder la movilidad en la mitad de su cuerpo, no podía mover ni sus piernas, ni sus manos y hasta perdió el habla.

“Tuve que aprender a caminar y a hablar porque no podía hacer nada sola. Además me bañaban, me vestían y me daban de comer, fue una situación muy compleja”, señaló Palma.

Hoy la vemos con mejor semblante en Show Caracol, pero sigue su proceso con tratamientos y constantes chequeo médico.

Lina Tejeiro

Todos la conocimos por su papel de Sammy en ‘Padres e hijos’, papel que la catapultó en el mundo de la actuación donde hoy es reconocida por ser parte de importantes producciones. Sin embargo, la vida de Lina no siempre fue tan perfecta como la vemos ahora en sus publicaciones en redes.

Cuando tenía 13 años, la actriz aún no pensaba en cirugías, dietas ni nada parecido, por lo que estaba un poco “rellenita”. Un día, uno de los productores le dijo que “la estaba viendo muy gorda, como una vaca”, ese fue el detonante para que Tejeiro comenzara a padecer de trastornos alimenticios como la anorexia.

La tusa por terminar con su novio, su baja autoestima y la falta de trabajo también fueron causantes de la recaída de Lina en la anorexia hasta el punto de que pensara en suicidarse y aún no se sabe que fue lo que hizo que la actriz cambiara su pensamiento, lo cierto es que hoy es una de las más sexys y talentosas del país, pues con su esbelta figura logra enamorar a sus seguidores todos los días en redes sociales.

Omeris Arrieta

Con su papel de ‘Venezuela’ en la novela Chepe Fortuna, esta mujer se ganó el corazón de muchos seguidores con sus ocurrencias y divertidas acciones. Sin embargo, para Omeris Arrieta, actriz que la personificaba, no todo era color de rosa, como lo vimos en las reconocidas novelas de RCN, 'Chepe Fortuna' y 'Casa de Reinas', pues la realidad era otra.

Un accidente cardiovascular que sufrió Omeris mientras grababa una novela para Caracol Televisión en 2017 fue la culpable de que la actriz haya tenido que permanecer en la clínica por varios meses.

“Yo recuerdo que ella estaba grabando, justo ese día a firmar contrato con Caracol cuando pasó lo que pasó. Se desmayó”, dijo Valeria Duarte, hija de Omeris.

Tras 4 trombosis y muchas semanas hospitalizada, en los que tuvo que aprender a hablar, reír y caminar de nuevo, Omeris sobrevivió y hoy dice que “está viva de milagro”.

A pesar de que los médicos ya no le apostaban mucho a su recuperación, la actriz demostró ser más fuerte que sus males y después de intervenciones quirúrgicas y de volver a reconocer a sus familiares, actualmente luce más enérgica y renovada.

Patricia Silva

La popular humorista de ‘Sábados felices’ contó hace pocos días a ‘Lo sé todo’ que una tusa casi la lleva a la tumba, luego de que su relación de varios años se acabó.

“Toda separación es maluca… un matrimonio de 10 años… mis depresiones eran de suicidio”, afirmó.

La comediante sufrió tanto que hasta pensó en lanzarse del piso 11 del edificio en el que vive, pues no tenía ganas de seguir viviendo.

“Un día me asomé por el onceavo piso, le dije a Dios, 'señor llévame'. Yo me sentía tan vacía en mi vida, yo no quería vivir”, dijo Silva.

Sin embargo, la actriz cuenta que Dios siempre estuvo con ella, la alejó de la depresión y le mandó un hombre con las cualidades que ella había pedido. Este actualmente es su esposo.

Estas mujeres son un ejemplo de vida y de que todo con ayuda de Dios y serenidad se puede superar.