Seis meses sin el Gran Martín Elías

El 14 de abril de este año el artista Martín Elías perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en las carreteras de Sucre.

La joven promesa del vallenato se había presentado la noche anterior con su agrupación musical en Coveñas y camino a Valledupar ocurrió el fatal accidente, en el que sufrió trauma craneoencéfalico severo y fracturas en una costilla que terminaron afectándole un pulmón.

Días después de su muerte, la alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro López, homenajeó al cantante con la inauguración de un busto en el lugar donde ocurrió el accidente, exactamente en la Troncal del Caribe, un tramo de 37 kilómetros entre Toluviejo y San Onofre, en el departamento de Sucre.

Y no cabe duda que la muerte del hijo del Cacique sigue siendo una de las más recordadas por sus seguidores, familiares y amigos. Su legado sigue tocando los corazones y sus canciones inmortalizaron su voz.

Recientemente se anunció que el artista está nominado al Grammy Latino 2017 por su álbum “Sin Límites”. La noticia fue recibida con gratitud, alegría y emoción por todos sus familiares.

Hoy, seis meses de su partida, Dayana Jaimes, esposa del vallenatero, recordó a su amor y escribió en Instagram: Para mí los días no pasan... todo sigue intacto en mi.

Asimismo, usuarios en Twitter siguen sin aceptar su muerte y así lo recordaron.

Yo no supero lo de martín elias aúny han pasado 6meses yapara mi ese man viveee!!!

No es tanto dar el paso sino dejar la huella. -Martin Elias.

Yo escucho "El pasado no perdona" de Martín Elías y no se ni que me daaaa

— Wendy carolina. (@wendysalazar05) 14 de octubre de 2017