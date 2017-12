'Selección Natural': La serie web sobre la comunidad trans

En los años noventa, los shows de transformismo se limitaban a hombres vestidos de mujer que realizaban presentaciones acartonadas y clichés de rancheras, hasta que llegó Mario Fernando Urbano, más conocido como Madorilyn Crawford, y revolucionó la escena, rompió mitos y barreras para crear espectáculos transformistas que pasó de los bares gays, a distintos escenarios para múltiples públicos.

Esta mujer trans, en ese entonces, no era consciente de lo que estaba haciendo. Su fama trascendió, siendo buscada por los medios de comunicación, realizando sus espectáculos en televisión y demás, logrando trabajar para que la comunidad en general entendiera más del universo trans y disminuir los actos de homofobia y demás.

Hoy en día, los crímenes contra la comunidad Lgtbi no han cesado, pero Madorilyn Crawford, nombre en homenaje a dos de las más grandes divas de Hollywood de todos los tiempos, siente que la sociedad ha ido cambiando, pero que aún falta mucho para el ideal de vida de su comunidad.

Esto, tanto su talento y pasión por el arte, la ha llevado a trabajar con actores como Rafael Novoa, quien la buscó para preparar un personaje de sus series web, y más adelante, en ‘Selección Natural’, una serie web que ya tiene completa su primera temporada, bajo el género del suspenso tratando la temáticas fuertes, empezando por la homofobia.

“No ha sido fácil, aunque existen públicos para ver este tipo de propuestas en la web, también hay una fuerte crítica al ser una serie que habla de homofobia, transfobia, que tiene personajes gay y transexuales. Al ser una serie web esperamos que la gente no solo la vea, también la comente, que le de me gusta y la comparta. Uno ve que mucha gente ve todos los capítulos pero no tiene ningún tipo de interacción con ellos en sus redes sociales”, comentó Sergio Carreño, director de Selección Natural.

De ahí, de las producciones web que se han estrenado en Colombia en los últimos años, esta ha sido una de las más controvertidas, siendo emitida por Helena Films con una temporada de nueve capítulos, cada uno con cerca de diez minutos de duración, por lo que su ritmo es vertiginoso.

Es una propuesta en la que se tratan temas como la doble moral y la homofobia, así como la adopción por parejas del mismo sexo, al igual que la política y la corrupción. Todo esto en torno al asesinato de la diva transexual Madorilyn Crawford, crimen que termina desatando la oscura historia que confronta a los personajes de la serie.

“Todavía hay mentes un poco cerradas, con la doble moral de la cual hablamos en la serie, y existe un tabú, donde la gente piensa que si comparte este contenido por sus redes sociales, la gente pensará que son gay y eso no es necesariamente así. Son temas fuertes, donde hablamos de la transfobia y homofobia, pero también tocamos temas como la política, la corrupción, crimen, la adopción gay mucha actualidad. Hablamos de política donde una congresista lesbiana se lanza a la carrera presidencial”, continuó su director.

Hace tan sólo unas semanas atrás, ‘Selección Natural’ fue galardonada en Roma como mejor serie internacional y en Dublín, como mejor serie de temática LGBT. Además, se espera concretar su participación en distintos festivales de producciones web en el mundo el próximo año.

Para Sergio Carreño, al armar la historia empezaron a buscar los personajes, algunos actores de trayectoria, otro nuevos, pero también buscaron dentro de la comunidad de transformistas, donde encontraron a Madorilyn Crawford, una diva del transformismo en el país. Personaje ideal para esta historia.

“No lo pensé dos veces, porque siempre he trabajado en la comunicación y socialización de lo que es una mujer trans y me preocupa mucho la impunidad en torno a la personas de nuestra comunidad. De cierta manera lidero todo ese cambio social que tuvo un pasado lleno de homofobia”, dijo Madorilyn Crawford.

Siente que este tipo de series pueden ayudar para que se conozca más de las mujeres trans y dejar de una vez por todas los mitos en torno a ellas, como el pensar que ellas, o su mayoría, se dedican a la prostitución. “Hoy vivimos una mayor aceptación, para que la gente entienda más a las mujeres transformismo”, continuó.

En cuanto a la serie, están analizando el siguiente paso a seguir, si realizan una segunda temporada, “la gente la está pidiendo”, afirmó su director, o quizás realiza una película, además de ver el interés por este tipo de productos, por parte de distintas plataformas de televisión por internet.