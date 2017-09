Selena Gómez se somete a un trasplante de riñón a causa del lupus que padece

La cantante y actriz Selena Gómez se sometió a trasplante de riñón a causa del lupus que padece, según informó ella misma en Instagram, junto a una imagen en la que aparece en una cama de hospital al lado de la amiga que le donó el órgano.

La antigua estrella de Disney cuenta en la red social que es "muy consciente" de que algunos de sus fans habían notado que este verano mantenía "un perfil bajo" sin promocionar su nueva música.



El motivo era que descubrió "que necesitaba un trasplante de riñón debido al lupus y me estaba recuperando. Era -agrega- lo que necesitaba para mi estado de salud general".



Gómez, de 25 años, no precisa cuándo se sometió a la cirugía, pero se la ha visto en la Semana de la Moda de Nueva York y además se ha puesto a las órdenes Woody Allen en el rodaje de su nueva película en las calles de esa ciudad.



La actriz hace público su agradecimiento a su familia y al "increíble equipo de doctores por todo lo que han hecho" por ella, antes y después de la cirugía.



Pero, sobre todo, Gómez se refiere a la persona que le dio el órgano: "No hay palabras para describir cómo puedo dar las gracias a mi preciosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo y sacrificio definitivo al donarme un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero tanto hermana".



El mensaje de la actriz está acompañado de una fotografía de ambas, cada una en una cama del hospital tomadas de la mano y mirándose mientras sonríen, que hasta el momento ha logrado más de 2,5 millones de "me gusta"



El lupus es una enfermedad que "sigue siendo bastante poco conocida, pero se están haciendo progresos", indica Gómez e incluye en el mensaje la dirección web de la Lupus Reseach Alliance para aquellos interesados en tener más información.



La cantante anunció el pasado agosto su retirada temporal de los escenarios, después de llevar un año diagnosticada de lupus, enfermedad que puede provocar, según señaló, "ansiedad, ataques de pánico y depresión".



La artista, que tuvo que suspender así el resto de su gira Revival Tour, señaló su voluntad de "ser proactiva" y centrarse en mantener su "salud" y "felicidad", para lo cual "la mejor forma" es "tomarse un tiempo" apartada.