La cantante y actriz de origen latino Selena Gómez será una de las protagonistas del nuevo filme de Woody Allen, en el que también participarán Elle Fanning y Timothée Chalamet, informó hoy el medio especializado Variety.

Por ahora, no se conoce el título ni la premisa de esta película que será el siguiente proyecto del genio neoyorquino tras "Wonder Wheel", un largometraje que se estrenará en diciembre y que cuenta en su reparto con Kate Winslet y Justin Timberlake.



La película con Gómez, Fanning y Chalamet será, además, la tercera cinta de Woody Allen junto al gigante tecnológico Amazon, una relación profesional que inició con "Cafe Society" (2016) y que también incluyó el lanzamiento de la serie televisiva "Crisis in Six Scenes".



Gómez, que comenzó su carrera artística vinculada a Disney, cambió de registro completamente en el filme "Spring Breakers" (2012), que dirigió Harmony Korine.



La artista, que acumula 124 millones de seguidores en Instagram, también produjo recientemente la controvertida serie "13 Reasons Why" de la plataforma digital Netflix acerca de los suicidios de adolescentes.



Por otro lado, Gómez estrenó en mayo "Bad Liar", su primera canción en solitario después de casi dos años de la edición de su último disco, "Revival" (2015), y a la que siguió el single "Fetish".