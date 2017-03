Señorita Bogotá aclaró su 'mala cara' tras no ser finalista del Reinado Nacional

“Solo fui honesta con lo que sentía”, fue la respuesta de Vanessa Domínguez Field, representante de Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza 2017, que el pasado 20 de marzo coronó en Cartagena a Laura González como la nueva soberana nacional. La candidata en entrevista con 'Show Caracol' reveló la razón de su mal gesto. (Lea aquí: Video: ¡Ups! La reacción de la señorita Bogotá tras ser elegida segunda princesa)

Tras conocerse el veredicto final, Vanessa fue blanco de críticas y burlas por su reacción en la velada, la cual no fue la mejor para el público, pues su “inconformidad” se notó tanto, que en pocos minutos la lluvia de memes inundaron las redes, volviéndose tendencia en internet y en los medios de comunicación de todo el mundo.

La bella candidata, quien al parecer figuraba entre la lista de las favoritas desde que se inició el reinado, como todas esperaba ser llamada por los presentadores Andrea Serna y Luciano D’Alessandro como finalista pero para su sorpresa y la de sus seguidores, Domínguez quedó por fuera, pues Cartagena, Laura González, y Antioquia, Vanessa Pulgarín, fueron las dueñas de los títulos de Reina y Virreina Nacional.

“Siempre he sido una mujer muy sincera y creo que se notó. He visto todos los memes y me han hecho reír demasiado. Fue una cara muy sincera que no solo la hago yo sino todo el mundo cuando está inconforme con algo o en mi caso con el veredicto final del certamen”, agregó la bogotana.

Cabe recordar que esa noche de elección y coronación es recordada por el público como una de las más sorpresivas e inesperadas, ya que candidatas que durante el reinado fueron favoritas, no entraron ni siquiera en el grupo de 10 semifinalistas, quedando el podium real así: Tercera Princesa: Magdalena, Segunda princesa: Bogotá, Primera princesa: Santander, Virreina: Antioquia y Reina: Cartagena.

Por si no lo viste, te dejamos el video de la reacción de la Señorita Bogotá el pasado 20 de marzo en Cartagena.