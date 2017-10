Señorita Colombia desata las críticas por su disfraz de Halloween

Es Halloween y, como siempre, empiezan a aparecer en las redes los disfraces de los famosos para celebrar la noche de brujas. Sin embargo, el disfraz de la Señorita Colombia, Laura González, ha generado polémica. Se trata de una caracterización de Lara Croft, protagonista de la franquicia de videojuegos de aventuras Tomb Raider.

La soberana lució este atuendo durante una fiesta de Halloween con sus amigas, en Bogotá. En las imágenes, publicadas en Instagram, se observa a la reina de los colombianos con un short de jeans, blusa negra, armas de juguete y un cinturón con balas.

La reina de Colombia, en una fiesta de disfraces, que opinan? Una publicación compartida de Lupe dangond (@lalupadelupe) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 5:30 PDT

Tras las fotografías, varias cuentas de personas fanáticas de los reinados han manifestado su molestia por el disfraz de la reina, pues consideran que su atuendo refleja violencia, terrorismo y miedo.

“Hay cosas que se deben quedar en la intimidad de nuestro entorno, esta es una de ellas. Laura está en el derecho de disfrazarse de lo que quiera y de hacer este tipo de cosas entre sus amigas, para mi el error estuvo en publicarlas. La Señorita Colombia es la imagen de las cosas buenas de nuestro país, suficiente violencia, sangre, armas, terrorismo, miedo e incertidumbre hemos tenido que pasar, esto no deja un mensaje positivo entre la gente que lo recibe, en especial en los más pequeños”, indicó el Instagram de @Lareinamadre.

La cuenta, además agregó que “hay miles de opciones de disfraces, pero a solo pocas semanas de llegas a Las Vegas , para mi , así les suene moralista y lo que quieran, esto me parece un error que no debió suceder. Esperé varias horas a que fuera borrado de las redes de Vanessa y otro que publicó la misma Laura apuntándole a un hombre, pero no pasó, al parecer no le vieron nada de malo, pero repito, deja un mensaje confuso entre los que lo vemos”.

Celebrando Halloween la reina de Colombia @laurabarjum Una publicación compartida de Lupe dangond (@lalupadelupe) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 5:45 PDT

El disfraz de la Srta Colombia tiene dividido a los internautas. Mientras unos afirman que en Halloween todo está permitido, otros dicen que escogió mal su disfraz.

"Todo el que sube fotos es pa que lo critiquen y comenten pa que la subió si ella sabe que es un personaje público ... bien maluca que se ve con un arma ... puede Lara Crow o lo que sea a mí NO ME GUSTA", "es un día en el que se está permitido disfrazarse y ser alguien totalmente diferente a lo que se es a diario y ustedes gente fastidiosa, hasta de eso se quejan?", "si eres reina de un concurso tan importante de tu país para llevar la paz al mundo en un concurso internacional no debería de hacer esas publicaciones!!! Son vídeos de bobadas peroooooo ser mis Universo se trata de paz no de violencia!!!", "se ve hermosisima y que disfrute", son algunos de los comentarios.