Sergio Luis Rodríguez, el gran ausente del Rey de Reyes

Una baja sensible tiene la versión 50 del Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza desde este jueves y hasta el próximo domingo 30 de abril en Valledupar, en el que se realizará la cuarta edición del concurso Rey de Reyes.

Sergio Luis Rodríguez, ganador de la corona profesional en 2009, no participará en el importante evento musical por encontrarse de gira en el exterior con su compañero de fórmula Jorge Celedón, ampliamente conocido como un ídolo internacional del vallenato.

Rodríguez, a quien los expertos en materia del folclor vallenato le otorgaban grandes opciones para llegar a la final del certamen, admitió que la apretada agenda de presentaciones tanto en Colombia como en el extranjero, así como su participación como productor del más reciente trabajo discográfico de Jorge Celedón, le impidieron preparase con rigor para encarar una competencia artística de mucha exigencia como lo es el Rey de Reyes.

“El Festival es algo muy serio. Para llegar allá y efectuar una digna presentación que merezca ser premiada, se requiere de por lo menos seis meses de preparación, y yo, la verdad, no he tenido el tiempo para prepararme como se requería. Mi sueño es competir en el Rey de Reyes, y espero poder hacerlo en la próxima edición, que será dentro de diez años”, señaló Rodríguez, quien nació el 5 de octubre de 1985 en Valledupar.

Sergio Luis confesó a mediados del año pasado su firme intención de participar en esta oportunidad en el Festival Rey de Reyes, pero todo tuvo un vuelco radical en su carrera tras vincularse como acordeonero de Jorge Celedón.

“Cuando me separé de Peter Manjarrés me tomé un tiempo para arreglar algunas cosas, y después me uní a Jorge Celedón. El trabajo se intensificó con las giras y compromisos internacionales, pues Jorge Celedón es un artista muy requerido en diferentes países, y entonces no me dio tiempo de prepararme. Me tocó establecer prioridades”, señala Sergio Luis, quien en 2006, en su primera actuación en un Festival Vallenato, en la rama profesional, ocupó el tercer puesto. El triunfo final quedó en manos del cachaco Alberto Jamaica.

SERGIO LUIS PULE TALENTOS

Ganador de dos Premios Grammy Latinos en conjunto con Peter Manjarrés en la categoría Cumbia-Vallenato, Sergio Luis llegó a residenciarse en Barranquilla, procedente de Bogotá, y al poco tiempo, a finales de junio del año pasado, montó una academia de música con énfasis en el acordeón.

“Al llegar a Barranquilla me di cuenta de que hay tantos jóvenes talentosos con la querencia de aprender a tocar el acordeón. A eso se sumó la petición de amigos de que montara una academia de música de acordeón con altura, pues aquí hacía falta. Medité sobre la inquietud y materialicé ese sueño de muchos con una consigna: hacer realidad el sueño de muchos acordeoneros que quieren llegar donde yo he podido llegar con la bendición de Dios”.

Además de acordeón, en la academia de Sergio Luis se enseña a tocar piano, guitarra, percusión; se trabaja en técnica vocal e iniciación musical en niños de 2, 3 y 4 años que no tienen un perfil definido de un instrumento.

“Contamos con 15 profesores en la sede. También realizamos cursos virtuales. De hecho hay estudiantes, a los que les damos clases, que residen en Estados Unidos, México y Panamá. En estos momentos tenemos matriculados 56 alumnos”.

IVÁN CRESPO, PROSPECTO ACORDEONERO

Uno de los estudiantes más aventajados que recibe clases directas y personalizadas por parte de Sergio Luis, es el novel acordeonero Iván Crespo, oriundo de Valledupar, quien se estrenará en el ámbito profesional con el promisorio Juancho Fuentes.

“Iván es un muchacho con mucho futuro. Además de su talento tiene ganas de triunfar, y eso es muy importante. Sin temor a equivocarme me atrevo a decir que en menos de lo que se espera lo veremos con gran protagonismo”, asevera Sergio Luis.

“Le aconsejo que conserve siempre la disciplina, el orden; que esté siempre aterrizado, que no se deje llevar de la fama ni por el que dirán, ni por las malas amistades. Si hace las cosas bien le irá excelente en la vida”.

Sergio Luis empezó desde muy niño en el ámbito musical. Formó parte de la agrupación infantil Los Niños del Vallenato y después grabó con Los Delfines Vallenatos antes de unirse con Peter Manjarrés, con el que grabó 8 trabajos discográficos y obtuvo tres Congos de Oro en el Carnaval de Barranquilla, ganó discos de oro y de platino, además de los dos Grammy Latinos.

Con Jorge Celedón impuso a final del año pasado el paseo ‘Goza’, de su autoría, y acaba de lanzar la bella pieza titulada ‘Ni un paso atrás’, de la autoría de Jorge Celedón, que en la actualidad es la canción número uno del vallenato en Colombia.