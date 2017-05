Shakira arrasa con lanzamiento de "El Dorado"

Tan solo media hora después de su lanzamiento, El Dorado, nuevo cd de Shakira, era número uno en ventas.

Hace tres años fue la última vez que la barranquillera sacó un trabajo discográfico en este idioma, por lo que la expectativa con este nuevo material es grande.

Muchos de sus seguidores, le pedían a gritos volver a sus raíces como cuando lanzó "Bruta, ciega, sordomuda" o "¿Dónde están los ladrones?", dos de las canciones más exitosas de la artista.

Pues bien, según las críticas, la colombiana lo logró y además incursionó en nuevos ritmos como la bachata o el regaetton.

El disco cuenta con 13 canciones: tres en inglés y cinco colaboraciones con grandes artistas como Nicky Jam o Maluma.

Estos son los temas:

1. Me enamoré

2. Nada

3. Chantaje (ft Maluma)

4. When a woman

5. Amarillo

6. Perro fiel (ft Nicky Jam)

7. Trap (ft Maluma)

8. Comme moi (ft Black M)

9. Coconut tree

10. La bicicleta (ft Carlos Vives)

11. Déja vu (ft Prince Royce)

12. What we said

13. Toneladas