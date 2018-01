Shakira gana el Grammy al mejor álbum de música pop latina

La cantante colombiana Shakira, con "El Dorado", ganó hoy el premio Grammy en la categoría de mejor álbum de música pop latina, en la que competía con intérpretes como Juanes o Natalia Lafourcade.

El anuncio fue hecho durante la pregala de los Premios Grammy que se celebra hoy en Nueva York, ciudad a la que llegó esta ceremonia después de quince años de ausencia.



Shakira competía en la categoría con "Lo único constante" de Alex Cuba; "Mis planes son amarte", de Juanes, "Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México, 2017", de La Santa Cecilia, y "Musas", de Natalia Lafourcade.



La intérprete colombiana no estaba presente en el Madison Square Garden para recibir el premio, pero sí lo estaba el puertorriqueño Residente, que con su obra "Residente" ganó la categoría de mejor álbum de rock latino, música urbana o alternativa.



Residente competía en esa categoría con "Ayo", de Bomba Estéreo; "Pa'fuera", del trío C4 y Desorden Público; "Salvavidas de Hielo", de Jorge Drexter, y "El Paradise", de Los Amigos Invisibles.



En breves declaraciones en el escenario tras recoger el premio, Residente lamentó que la industria de la música actual "se esté convirtiendo en números, números y números", y dedicó el premio a sus colaboradores, los "músicos de siempre" y a Puerto Rico.



En posteriores declaraciones a los periodistas, Residente lamentó que Estados Unidos se haya convertido "una burbuja en la que la gente no sale y no sabe de otras músicas, sólo de lo suyo".



Mencionó también el éxito de "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y destacó el éxito de ese tema de pop.



Residente describió como "terrible" la situación en su país tras la última temporada de huracanes. "Alguna gente se está muriendo porque no come bien. Todo eso lo tenía en el corazón y se lo dedico a mi país, Puerto Rico", agregó.



En las otras dos categorías de música latina, Aida Cuevas con "Arriero somos" ganó la de mejor álbum de música regional mexicana, y Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta, con "Salsa Big Band", en la de mejor álbum de música tropical latina.