Shakira nominada con 'El Dorado' a mejor álbum de pop latino en los Grammy 2018

La ganadora de 13 premios Grammy y estrella internacional, Shakira, ha sido nominada en la categoría a Mejor Álbum Pop Latino, en la 60º entrega anual de los premios Grammy.

Shakira también se llevó a casa el Premio Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, en la 18°edición de los premios Latin Grammy por El Dorado. Conducidos por Jaime Camil y Roselyn Sánchez, los premios se llevaron a cabo en el MGM Grand Arena de Las Vegas, el pasado 16 de noviembre de 2017.

Además de su victoria en los Latin Grammy, El Dorado ha tenido grandes éxitos como: estuvo 25 semanas en el puesto número uno en las listas de éxitos latinos de Billboard, 20 de las cuales fueron consecutivas, y el último sencillo “ Perro Fiel” es la canción número uno en la radio Pop Latino esta semana.

Conducido por James Corden, los 60 premios Grammy se transmitirán en vivo desde el Madison Square Garden en Nueva York, el 28 de enero de 2018 en CBS, a las 7:30 p.m.

La colombiana agradeció a través de un mensaje en Instagram la nominación a los Grammy 2018.

Gracias por hacer realidad ese Grammy latino y esta nominación de hoy al Grammy americano! Todo se los debo a ustedes!! Los quiero mucho! / Thanks to all of you for making that Latin Grammy win a reality and today's nomination for an American Grammy possible! It's all because of you!! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 10:36 PST

Acerca de Shakira

A lo largo de su carrera, la cantante y compositora colombiana, ganadora del Grammy, Shakira ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios incluyendo dos Grammy’s, ocho Latin Grammy y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos.

Es la única artista de América del Sur que tiene una canción número uno en los Estados Unidos y ha tenido cuatro de los 20 éxitos más vendidos de la última década. A la edad de 18 años creó la Fundación Pies Descalzos (Barefoot), que actualmente provee educación y nutrición a más de seis mil niños empobrecidos en Colombia y está expandiendo su trabajo a otros países, incluyendo los proyectos recién lanzados en Haití y Sudáfrica. En octubre de 2011, Shakira fue nombrada miembro de la Comisión Asesora de Excelencia Educativa del Presidente Obama para los hispanos.

Shakira se desempeñó como entrenador en la cuarta y sexta temporada de "The Voice", la exitosa serie de competencia vocal de NBC que busca la mejor voz de la nación. Su décimo álbum de estudio "Shakira" fue lanzado en 2014, con éxitos como "Can not Remember for Forget You", con Rihanna y "La La La (Brasil 2014)", que interpretó en la final de la Copa del Mundo 2014 Brasil.

En 2016, protagonizó Gazelle en la película sin precedentes de Disney "Zootopia", además de contribuir a su banda sonora con "Try Everything". En junio, lanzó "La Bicicleta" con su colega colombiano Carlos Vives, que rompió récords en Colombia cuando permaneció en el primer lugar por 18 semanas consecutivas y pasó 13 semanas en el puesto número 1 en España .

El video, filmado en las ciudades de origen de Shakira y Carlos en Barranquilla y Santa Marta, respectivamente, tiene más de mil millones de visiones de Vevo hasta la fecha. Fue seguido por la pista seductora "Chantaje" (Blackmail) feat Maluma que con más de 1,9 millones de visitas en YouTube, es uno de los mayores éxitos latinos de la plataforma en la historia.

También alcanzó el puesto # 1 en la tabla “ Latin Airplay” y fue certificado 16 veces platino por RIAA. Después de “Chantaje”, el video musical de “ Déjà vu” ha alcanzado más de 251 millones de vistas, “ Me Enamoré”, co-dirigido por Shakira tiene más de 484 millones de vistas, y su último video, “ Perro Fiel” con Nicky Jam, más de 300 millones de visitas. Shakira recientemente lanzó su 11º álbum de estudio, "El Dorado", que fue grabado principalmente en español.