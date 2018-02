Shakira reaparece en redes sociales cantando para sus fans

A pesar de las dificultades, la colombiana Shakira no deja de lado a sus fans. Este fin de semana compartió un video en Instagram donde aparece cantando una estrofa de ‘Toneladas’, uno de sus más recientes temas.

“Para mis fans que ‘nunca me dejan caer tan bajo, me levantan’. Shak”, fue el mensaje que acompañó el video de la barranquillera, quien el viernes 2 de febrero estuvo de cumpleaños junto a su esposo Piqué.

En las imágenes podemos ver a Shakira luciendo un estilo muy fresco, que incluye un abrigo y un boina negra y además se le escucha mucho mejor la voz.

“Y me das toneladas masivas de amor. No dejas un respiro a mi corazón. Tú me armas, me desarmas. Nunca me dejas caer. Tan bajo me levantas”, dice la letra de la canción que dedica a sus fanáticos.

Sus seguidores aprovecharon la aparición de la barranquillera para escribirle mensajes de cumpleaños y de apoyo a su carrera.

Cabe recordar que la artista tuvo que cancelar su gira El Dorado por una hemorragia en sus cuerdas vocales, la cual la tiene en reposo. Sin embargo, se conoció que en junio estaría retomando sus conciertos.