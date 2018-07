Shakira ya está en Barranquilla para su show en los Juegos Centroamericanos

Barranquilla está de fiesta por la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que arrancan a partir de este jueves 19 de julio y finalizan el próximo 3 de agosto.

El gran evento contará con artistas reconocidos como Adriana Lucia, Dragón y Caballero, Paulina Vega y por supuesto, Shakira quien será la encargada de abrir con broche de oro el telón de la actividad deportiva que comienza desde hoy en La Arenosa.

Sobre el mediodía, la ciudad recibió con manos abiertas, aplausos y mucha alegría a la colombiana que arribó junto a su equipo de trabajo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Aunque se desconoce si la artista llegó con sus hijos y con su esposo Gerard Piqué, lo cierto es que al tocar suelo barranquillero sus fans y varios trabajadores del aeropuerto la esperaban para tomarse fotos y videos al lado de su ídolo.

Con fuertes medidas de seguridad, fue custodiada la artista a su salida del aeropuerto y durante su traslado al estadio.

El momento quedó registrado en las redes sociales de medios y seguidores, en las que también hace pocos minutos la colombiana compartió un video en el estadio Metropolitano, donde realizará su gran show.

En las imágenes vemos a Shakira luciendo un atuendo muy casual, de jeans, camiseta y gafas oscuras, y además se le ve muy contenta de estar en su ciudad natal.

Aquí algunas imágenes compartidas en redes sociales.

Shakira just arrived to Barranquilla! / ¡Shakira acaba de llegar a Barranquilla! pic.twitter.com/3x6vZNCNoO

Shakira is literally glowing while arriving to her hometown Barranquilla for her performance tonight!

¡Shakira luce radiante al llegar a su ciudad natal Barranquilla para su presentación esta noche! #Barranquilla2018 pic.twitter.com/IwdYdxqxSf

— Shakira Colombia Team (@ShakColTeam) 19 de julio de 2018