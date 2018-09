Sheyla Quizena: “Mi arma para competir en Miss Grand es la seguridad”

Apasionada, comprometida y responsable. Así se define Sheyla Quizena a sí misma. La Barranquillera, de 21 años, no puede ocultarlo: está más que emocionada porque representará a Colombia en Miss Grand Internacional 2018.

¿De dónde nació tu interés por los reinados?

-Desde muy pequeña había sido mi sueño, considero que este es un aporte que le hacemos las mujeres a la sociedad, nosotras, las reinas, tenemos una misión y es ayudar a la gente, hacer labor social, somos más que belleza.

¿Cómo nace la propuesta de ser Miss Grand International?

-Todo empezó cuando participé en Señorita Atlántico. Yo siempre había querido representar a Colombia en un concurso de talla internacional, pues es un oportunidad para mostrar la cultura y la belleza de nosotros ante otros países, además podemos llevar un mensaje de paz. Desde la elección de Señorita Atlántico me di a conocer, me presenté este año, quedé de segunda princesa, luego, el Concurso Nacional de Belleza obtuvo la franquicia Miss Grand International por primer vez, Raimundo Angulo (presidente del CNB) me llamó y me propuso participar como Colombia en este concurso. No dudé ni un segundo en decir que sí, esta fue una oportunidad que Dios puso en mi camino y estoy muy feliz de representar a mi país ante otras culturas.

¿Qué le puedes aportar a este concurso?

-Me vengo preparando para ser reina durante varios años. Soy estudiante de octavo semestre de negocios internacionales y esto le aporta mucho al concurso, mi carrera es muy integral, estudiamos mucho las culturas alrededor de los países, y considero que esta es una ventaja, soy una mujer que ha estudiado y que le gusta estar al día con lo que esta pasando en cada parte del mundo y para poder ser la próxima Miss Grand International, esto es un plus que me puede ayudar mucho.

Fortalezas y debilidades...

-Fortalezas: soy una mujer muy segura de sí misma y la seguridad te lleva al éxito. Debilidades: soy una mujer muy sensible, pero no termina por ser malo, porque la sensibilidad nos lleva a tener una muy buena relación con las demás personas.

¿Los concursos de belleza cosifican a la mujer ?

-Los concursos belleza no cosifican a la mujer, al contrario, los concursos de belleza buscan mostrar la parte integral de la mujer. No se trata de buscar un cuerpo perfecto, sino una mujer que tenga una historia que contar, algo para aportar.

Defínete en una palabra...

-Servidora.

Sobre el concurso...

El próximo 2 de octubre inicia la competencia, las candidatas deberán viajar a diferentes lugares en Bangkok, Tailandia. El objetivo principal de este concurso es detener la guerra a través de los mensajes de paz y amor. La coronación será el 25 de octubre.

