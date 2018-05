“Si fuera gay sería la princesa del reguetón”: J Balvin

El músico paisa J Balvin contestó a los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Juan David Castaño, que tomaron fuerza luego de que el cantante publicara un video durante sus vacaciones en compañía del integrante de Piso 21 en enero.

“Respecto a las noticias que leí sobre que (Juan David Castaño) es mi novio la verdad no es mi tipo, ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género”, explicó en su momento el artista urbano.

Algo que repitió el pasado miércoles en entrevista con el medio Alofokeradioshow, cuando se le preguntaron sobre su orientación sexual y los rumores de una relación con Juan David Castaño.

“Eso me da risa, yo gay no soy. Si fuera gay sería la princesa del reguetón, sería la diva, estaría compitiendo con Ivy Queen, pero pa’ eso hay una reina”, dijo el músico antioqueño. A lo que el presentador le preguntó que por qué no presenta a su novia.

“Porque es la vida privada y es lo último que me queda”, concluyó el cantante.