"Sí, he pensado en otro hijo", los planes de Daniela Ospina y James Rodríguez

No cabe duda que Daniela Ospina, esposa de James Rodríguez, siempre da de qué hablar en medios y redes sociales. En esta ocasión, la colombiana reveló para la revista Vea varios detalles de su relación de pareja con el 10 del Real Madrid y de sus proyectos a futuro, entre esos el de agrandar la familia. ¡A propósito del Día de la Madre!

En la más reciente edición, Ospina negó que los rumores sobre la supuesta crisis que afronta su relación sean ciertos, pues como otros parejas, ellos también han tenido altos y bajos pero han sabido salir adelante.

“La verdad no hemos pensado en el divorcio. No hay crisis. Vivimos en España juntos. Que tenga que viajar y hacer cosas por mí, pues las tengo que hacer. Por ahora mi vida está en Madrid con él y con Salomé. Estamos juntos un 70% de todo el tiempo”, explicó Daniela a la revista.

Sobre la idea de darle un hermanito a Salomé, su única hija, la modelo dijo que sí han pensado en tener otro hijo pero a futuro, pues les gustaría tener un niño y así armar la ‘parejita’.

"No queremos que Salo se quede solita como hija única. Y aunque no hemos hablado de cuántos hijos vamos a tener, no creo que seamos de familia grande, eso lo tengo muy claro", contó la paisa.

Con respecto a su relación, Daniela comentó que a pesar de ser una pareja mediática y muy asediada por los medios, llevan una vida tranquila y como la de cualquier matrimonio. Aseguró que no es celosa, pese a que a James lo persiguen miles de fanáticas a diario. ¡Se volvería loca!

Finalmente, la hermana del arquero de la Selección Colombia, David Ospina, afirmó que entre sus planes profesionales tiene el de ser empresaria y tener su propia marca. “Ahora con el modelaje, quiero aportar mucho a marcas colombianas o internacionales. Darle una buena crianza a Salomé e inculcarle valores”, puntualizó.

Ospina también expresó un hermoso mensaje a todas las madres del mundo en su día, el cual acompañó con una tierna foto junto a su hija Salomé.