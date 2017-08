"Sí hubo una tercera persona que acabó la relación": Exesposa de Fredy Guarín

Luego del triángulo amoroso que protagonizó Freddy Guarín, Andreina Fiallo y Sara Uribe, el cual generó una polémica en redes sociales y medios de comunicación. Ahora la encargada de revelar la verdad sobre la ruptura final con el futbolista y las razones fue su exesposa, quien aseguró que ya está cansada de que terceras personas se metan en su vida personal.

Fiallo decidió dar su declaración tras el fuerte mensaje que escribió Guarín en Instagram donde contó algunos de los problemas de su matrimonio.

“Simplemente no éramos las personas para estar juntas, sin embargo volvimos a intentarlo pero definitivamente no funcionó y quiero agradecer a la madre de mis hijos por qué aunque no haya funcionado nuestra relación, siempre será la madre de mis hijos y por eso le debo todo el respeto y aprecio”, dice una parte de la publicación del deportista en redes sociales.

Este mensaje fue el detonante para que Andreina decidiera ponerle punto final a los rumores y se pronunciara en La Red, programa del canal Caracol.

“Han querido ocultar cosas pasando por encima de mi dignidad, pasando por encima de la privacidad de mi familia”, empezó diciendo Fiallo.

Después de 14 del matrimonio en que nacieron sus hijos Daniel y Danna, la pareja comenzó a tener problemas cuandola fama llegó a sus vidas, pues terceras personas se metieron en la relación ocasionando peleas, discusiones, heridas y cambios que poco a poco fueron llegando a oidos de la prensa y más tarde de Andreina, quien en su momento no puso atención.

“Yo ya tenía más o menos conocimiento, pero nunca dije nada, porque para mí eso no era importante. Para mí era más importante mi relación y mi matrimonio… Se fue volviendo, por decirlo así, una bola de nieve que fue creciendo… Se volvió importante cuando esa persona saca la primicia de mi divorcio y habla de temas muy privados de mi matrimonio, que solamente sabíamos él y yo”, explicó la mujer.

Agregó que una persona de afuera se tomó las atribuciones de exhibirlo en la web, por lo que se salió de las manos. Después de mucho daño y reflexión decidió pedirle el divorcio a Freddy, hecho que se viralizó en redes.

A pesar de todo el escándalo que se generó, Andreina aceptó salvar su matrimonio por sus hijos y regresó con Guarín, luego de que este a finales de noviembre de 2016, le pidiera otra oportunidad. Sin embargo la exesposa del jugador confesó que la otra persona aprovechaba para desahogarse en los medios y contar todo lo ocurrido con Freddy, poniendo en duda su reputación como esposa.

En marzo de 2017, viajó con sus hijos a China para comenzar una nueva vida pero los rumores en los medios sobre problemas en su vida sentimental seguían, por lo que se propuso dar la cara, ya que Guarín no lo hizo.

Finalmente el mes siguiente, la modelo y empresaria regresó a Colombia con sus hijos, poniéndole punto final a su relación y afirmó que no habrá una tercera oportunidad, pues estaba dispuesta a acabar las cosas por los medios legales para su tranquilidad y bienestar de su familia.

Cabe recordar que la polémica empezó cuando a mediados de noviembre Sara Uribe publicó en su historia de Instagram un video cantándole a Freddy al oido la canción de Fonseca ‘Eres mi sueño’, por lo que varios medios aseguraron que la pareja estaba en su mejor momento.

Sin embargo, este idilio no duro mucho, pues unas semanas después La Red de Caracol afirmó que el romance se había terminado y que Fredy habría sido el que le puso punto final para recuperar su matrimonio con Andreina Fiallo y estar nuevamente con sus hijos.

Pese a esto, el jugador siguió llamando la atención de la presentadora en redes, por lo que ella tuvo que ponerle su "tatequieto" en vivo, asegurando que ese ciclo ya había sido superado. Así que como quien dice: "Freddy se quedó sin el pan y sin el queso".