"Siempre es chévere jugar a ser otro": Carolina Ramírez

Cuando conoció el proyecto varias cosas llamaron la atención de Carolina Ramírez para ser finalmente la protagonista de ‘La reina del flow’, la nueva serie del Canal Caracol y que lidera la teleaudiencia de la televisión colombiana en la actualidad.

Por un lado, una producción que habla del actual fenómeno de la música urbana, en especial, de todo lo que sucede en las comunas de Medellín, lugar en el cual sus jóvenes se han apropiado de estos ritmos y han revitalizado un género originario de Puerto Rico.

A Carolina también le llamó la atención de Yeimi Montoya, su personaje, el que fuera una mujer involucrada de lleno en un género donde la mayoría de sus protagonistas son hombres, con una historia de dolor, rencor y con sed de venganza.

Así, la actriz y también bailarina, se embarcó en este proyecto que ya lleva varias semanas al aire, con un personaje que ha sido inspirado por grandes exponentes femeninas del reggaetón como es el caso de Ivy Queen, así como la famosa J. Lo, pero también de artistas colombianas como Karol G. y Farina.

MUCHO FLOW

-Llevaba un buen tiempo sin hacer televisión...

Estaba feliz y tranquila haciendo teatro, también revisando algunas propuestas para hacer cine, por lo que no estaba en mis planes hacer televisión en un tiempo. Cuando me presentaron este proyecto mi primera respuesta fue no, pero poco a poco lo fui conociendo y me di cuenta que las posibilidades de hacer cosas interesantes y divertidas, eran muchas, así que acepté.

-¿Cómo fue su experiencia en las grabaciones?

Yo siempre la paso bueno en las grabaciones. Cada proyecto es una experiencia nueva, así sea en televisión, que tiene una forma especial de hacerse, con parámetros muy claros al realizarla, pero uno siempre tiene la forma de darle un valor agregado con su trabajo actoral. También fue una oportunidad de trabajar con un gran elenco actoral, grandes directores y grandes productores. Siempre es chévere jugar a ser otro, y que ese otro, en este caso, fue maravilloso porque era divertido y muy musical.

-¿Cuál es el encanto de La Reina del Flow?

Además de ser divertido y musical esta persona no es tan buena ni tan angelical como suelen ser las protagonistas, también como actriz disfruto mucho cuando mis personajes exploran su lado malvado.

-¿Yeimi volverá con el amor de su juventud en la serie?

Sería muy retorcido volver a enamorarse del man que le llega a hacer a uno semejante canallada. Cuando yo entro a la historia, mi personaje es una mujer que no tiene bases, que lo perdió todo muy joven, así que sale de la cárcel, mucho antes de cumplir su condena, así que no tiene nada qué perder, por lo que le apuesta todo a la venganza. Sin embargo, debajo de esa coraza de dolor, muestra que tiene un gran corazón, que incluso lo demostró en sus años de cárcel con sus compañeras, por lo que no dejó de ser quien era, pero sumó por años dolor por todo lo que le ha tocado sufrir. Ahora, veremos cómo en medio de ese dolor y afán de venganza, lograr recuperar el brillo de la vida, su esencia, lo cual no se verá ahora, sólo más adelante.

-Perdón o venganza, temas muy actuales en el país...

Como todo en la vida, ella tenía dos caminos, o el perdón y olvido, o la venganza total, y seguramente la elección que hace tendrá sus consecuencias más adelante. Es una manera muy interesante de ver esta serie.

-¿Qué enseñanza deja esta serie?

Creo que si hablamos de enseñanzas, esta serie deja en claro el valor de la familia, pero en especial el gran valor del perdón. Ese es el gran camino, la intensa travesía que tendrá que recorrer mi personaje para poder verlo, que siempre hay otros caminos más allá de la venganza, que al final, genera dolor para el otro, pero también para uno mismo.

-¿Qué tal fue el cierre de las grabaciones de esta producción?

Siempre quedo feliz con las grabaciones, más allá de lo que suceda con la serie al aire, porque uno siempre queda con muchos amigos, con personas que te enriquecen y que además terminas admirándolas mucho. Con la gente que uno trabaja es por lo cual vale la pena hacer uno esto.

-¿Y grabar en Medellín?

Es muy chévere y conocimos gente muy bonita. Conocimos todo lo que sucede con los jóvenes del barrio Manrique en Medellín que están haciendo cosas increíbles con el arte, con un proyecto hermoso con las comunas donde enseñan la música urbana y el graffitti. Buscar medios de expresión y de denuncia que no sean la violencia, siempre será el mejor de los caminos. Lo que me gusta de la serie es que precisamente es la posibilidad de mostrar este tipo de desarrollos.