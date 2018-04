¡Sigue la novela! Sara Uribe sí tenía una relación antes de regresar con Guarín

Definitivamente Sara Uribe y Fredy Guarín no dejan de dar de qué hablar y ser tendencia en redes sociales. Esta vez la protagonista de las críticas fue la relación de la presentadora con el hijo de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', ex narcotraficante y ex paramilitar colombiano.

Según La Red, Sara tenía un noviazgo con el joven a quien dejó para irse para China junto al futbolista. Además, vivió con él en un apartamento en Bogotá, tenían una mascota y realizaron un viaje a Cartagena donde disfrutaron del sol, la playa y la arena a bordo de un lujoso yate, y aunque esto nunca se supo porque ninguno de los dos publicó nada, ahora el programa de chismes reveló fotos y videos donde se les vio muy enamorados.

Al parecer, Uribe y el hijo de ‘Don Mario’ se conocieron en noviembre de 2017, a partir de ahí el joven llenó de detalles a Sara ganándose su amor y confianza. Ambos fueron aceptados por sus familias, quienes aprobaron la relación que solo duro unos cuantos meses.

Pero todo llegó a su final cuando el pasado 13 de abril, la presentadora anunció públicamente a través del programa ‘Lo sé todo’ que renunciaba a su trabajo y se iba para China a reencontrarse con su amor, Fredy Guarín. Alguien cercano se encargó de llamar al joven y contarle todo. (Lea aquí: Sara Uribe confirma públicamente que volvió con Fredy Guarín)

“Me sentía sola porque siendo la más famosa de Colombia, la más bonita, la más profesional, no quería estar más sola. Dejé ir a una persona que me llenaba de alegría para que recuperara una vida”, dijo Sara en plena trasmisión en vivo.

Luego de esta devastadora noticia, el hijo de ‘Don Mario’ le pidió el favor a un amigo para que verificara si Sara ya había desocupado el apartamento donde vivía con él. Para su sorpresa, la presentadora ya estaba sacando sus pertenencias para pasarse a la casa de Guarín en Medellín, mientras viajaba a China.

Algunos de los momentos que pasó la pareja en su noviazgo fueron recopilados en el programa y mostrados para que no quede duda de que Sara sí tuvo una relación antes de tomar la decisión de reconciliarse con Fredy, quien al parecer también tuvo un romance con una modelo amiga de la exprotagonista de Novela.

En las imágenes se puede ver su gran amor en Cartagena. La Red intentó comunicarse con el joven, pero este se negó a salir en cámara, pues aseguró que está pasando por un mal momento debido al “engaño” de Uribe.

Cabe recordar que este fin de semana la presentadora compartió varias historias en su Instagram de la sorpresa que le preparó el futbolista a su llegada a China. Globos y flores fueron los elementos que utilizó el deportista para dejar con la boca abierta a novia. (Lea aquí: Con flores y globos, Fredy Guarín recibió a Sara Uribe en China). Así que mientras que todos los medios y redes sociales se inundaban de comentarios y críticas en contra de esta pareja, ellos vivían su idilio en el país asiático.

“Y mientras muchos opinan y discuten, yo ando tan feliz que estoy que me tomó un Guarín”, escribió Sara en una foto donde aparece con Guarín, con el fin de callar todas esas opiniones negativas de los usuarios y demostrar que su romance va viento en popa.