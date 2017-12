Silvestre Dangond cierra el año con broche de oro con nominación al Grammy anglo

El cantante colombiano Silvestre Dangond cierra este año con broche de oro, tras lograr su primera nominación a un premio Grammy del mercado anglo con su más reciente disco "Gente valiente", que se realizó "en el tiempo perfecto, con la gente precisa".

Dangond sostiene que aunque para él todos los años de su carrera "son buenos porque de todos se aprende", considera que esta nominación al Mejor Álbum Tropical "es un regalo de reyes, de Navidad, de cumpleaños".

"Abarca todo, cierro con broche de oro", sostiene Dangond en una entrevista telefónica con Efe.

La ceremonia del premio Grammy, que este año celebra su 60 aniversario, se realizará el 28 de enero en el Madison Square Garden, en Nueva York, donde compite por el premio con Rubén Blades, Albita, Doug Beavers y Diego el Cigala.

Seis de los catorce temas del álbum son de la autoría del intérprete de vallenato, que terminará el año como lo empezó, sobre los escenarios, con la intensa gira que realiza para promover su nuevo proyecto, con la que ha logrado abarrotar varias salas y poner a muchos a bailar.

"En todos los discos compongo, pero aquí se me fue la mano", señaló el colombiano, que compuso junto a su equipo de trabajo, entre los que está el productor Andrés Castro, múltiple ganador del Grammy y el Grammy Latino.

"Gente valiente", el primero producido por Sony Latin, que también fue nominado este año al Grammy Latino como Mejor Álbum Cumbia/Vallenato, salió al mercado el pasado febrero y con él se propuso llegar al mercado internacional.

El álbum incluye "Materialista", grabado junto al reguetonero Nicky Jamy, que fue el primer sencillo en promoción, seguido por "Ya no me duele más", del que también grabó un Remix para el mismo disco con Farruko.

El pasado septiembre volvió a colaborar por segunda vez con Nicky Jam para lanzar el sencillo "Cásate conmigo", cuyo vídeo tiene 200 millones de visitas en su canal en Vevo.

El cantautor, que ha acumulado cinco nominaciones al Grammy latino, aseguró además que nunca imaginó que tendría una nominación al codiciado premio del mercado anglo.

"No me lo esperaba, nunca pensé que eso pasaría", dice al señalar que no hace música pensando en premios. "Me tomó bien distraído, reaccioné cuando la gente comenzó a llamarme, la discográfica, los amigos. Estamos muy contentos", argumentó Dangond, de 37 años.

No obstante, reconoce que este proyecto es diferente "en todo" a sus otros discos de música de vallenato, género que dice aprendió a amar desde niño, en una familia de músicos que siempre le apoyaron para lograr sus metas.

Aunque temas de sus discos anteriores lograron calar en el público, el artista destaca que "Gente valiente" es diferente en la estructura de las canciones, en la visión "más clara" que tenía sobre sus metas de un mercado internacional para un álbum del folclor de su país, que fusiona con otros géneros.

"El tiempo era el perfecto, con la gente precisa", sostiene artista, y agrega que a eso se suma la pasión que dice tiene por lo que hace y que siente por esta música, que ya trabaja "con calma" en los temas para su próximo disco.

"Hasta que me muera seguiré con esta pasión, porque si no le pongo pasión a una cosa, prefiero no hacerla", insiste Dangond.

Varios otros artistas hispanos están nominados en las diversas categorías que el Grammy anglo dedicada a la música latina, entre ellos Shakira, Juanes, Bomba Stereo, Jorge Drexter, Los Amigos Invisibes, Residente o Banda El Recodo, entre otros.

Debido a la creciente importancia del mercado y de la producción musical en América Latina y entre la población latina de Estados Unidos, se creó el Grammy Latino, que se entrega desde el 2000.