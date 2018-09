Silvestre Dangond, nominado a los Latin Grammy Awards 2018

No es la primera vez que Silvestre Dangond es nominado a estos premios, pues el 2017 su disco ‘Gente valiente’ obtuvo la nominación en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. El 2015 obtuvo la misma nominación por 'Sigo Invicto', el 2013 por 'La 9na batalla', el 2012 por 'No me compares con nadie'. En tanto, el 2011 obtuvo la nominación en la categoría Mejor Album Tropical por 'Cantinero'.

Esto es Vida es un álbum que desde el primer instante le compensó a Silvestre los dos años que trabajó escribiendo canciones y preparando minuciosamente cada detalle de éste una muestra de ello es el éxito del lanzamiento de “Esto es Vida”, una congregación de cerca de 30 mil asistentes en el Parque de la Leyenda Vallenata, templo del género vallenato el pasado 02 de junio del 2018 siendo el primer artista en lograrlo cobrando la boleteria completa para su lanzamiento.

Grabado entre Colombia y Estados Unidos, donde el artista además de compositor pudo desarrollar su faceta como productor, junto a otros grandes de la industria como Beto Urieles y Andrés Castro. También incorporó el sonido inigualable de destacados acordeoneros como: Lucas Dangond, Rolando Ochoa Ju-nior, Larios Franco Argüelles y el maestro Emiliano Zuleta. Su primer sencillo 'Sigo siendo el papá', compuesta por el mismo Silvestre, el cual retoma el sonido vallenato tradicional, se convirtió de inmediato en un éxito que escaló las preferencias del público.

Durante el mes de septiembre el artista compartió la experiencia de ‘Esto Es Vida’ con el lanzamiento de un video cada viernes contando con éxitos como: -Quiérela ó Vete-, -La Embarraste-, -Sigo Siendo El Papá-, -La Llamadita-, -Regálame Una Noche- y -Si Mi Canto Fuera Tu Encanto- que pueden encontrar en su canal de Vevo donde sus canciones suman millones de ‘vistas’ en todo el mundo con 2.986.173 seguidores.

¡El tour “Esto es Vida” sigue!

Silvestre, es el único artista vallenato que logra llenar decenas de escenarios en Colombia y el mundo en solitario.

La gira reúne las ciudades más importantes de Colombia, Ecuador y España; ‘Esto Es Vida Tour’ ya cuenta con más de 3 ciudades Sold Out y continúa con 5 fechas en Ecuador, 3 en España y 8 en Colombia.

Pronto conoceremos una faceta sensible del artista, al son de vallenato y de regreso a sus raíces, su polo a tierra, su recuerdo inolvidable

