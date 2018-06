Silvestre Dangond y Natti Natasha hacen 'Justicia' con su nuevo sencillo

El cantante de vallenato Silvestre Dangond ha estado incursionando con artistas de otros géneros para internacionalizar su música, esta vez compartió estudio con la cantante dominicana Natti Natasha, quien se le ha visto hacer reggaetón, bachata y hasta pop.

Los cantantes en su nuevo sencillo hacen 'Justicia', así titularon la canción que ya compartieron con sus seguidores en las diferentes plataformas digitales.

Daddy Yankee fue el encargado de escribir la letra de la canción en la que Silvestre junto a Nati, alientan a las mujeres a tomar acciones ante relaciones donde sean maltratada.

"Te maltrató? Dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que eso a una mujer no se le hace, no se hace… ¡No se hace!” dice un fragmento del nuevo sencillo.

La producción estuvo bajo la dirección de Andrés Castro, Mario Cáceres y Daleplay, mientras que la grabación del video se realizó en Medellín bajo la compañía 36 grados, que estará próximo a salir.