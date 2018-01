Silvestre Dangong anuncia una gira "Caliente"

Silvestre Dangond prepara una gira "Caliente" por Estados Unidos que lo llevará este verano a escenarios como el American Airlines Arena de Miami, el Madison Square Garden de Nueva York y el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

El músico colombiano recibió un disco de platino de manos del presidente de Sony Music Latin, Nir Seroussi, por su éxito con Nicky Jam "Cásate conmigo".

(Los discos de platino se otorgan a un sencillo que ha superado las 60.000 unidades, entre ventas y streams).

"Cada vez que llega una gira uno como que repite la misma cháchara, pero no, esta gira es muy diferente porque hemos venido en pleno crecimiento en mi carrera", dijo Dangond a la AP en una entrevista reciente. "Esta gira es súper importante porque se va a apostar a muchos 'venues' (recintos) ya grandes. Para mí es una gira muy decisiva en mi carrera después de 15 años de estar en esto".

"Caliente" arrancará el 20 de julio en el Smart Financial Center de Houston y de momento pasará por Miami el 21, el Amway Center de Orlando el 22, The Anthem en Washington el 27, Nueva York el 28 (en The Theater at MSG) y House of Blues de Boston el 29, además de Joe's en Chicago el 10 de agosto y Los Ángeles el 11. La preventa comienza el jueves. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Dangond, radicado desde hace cinco años en Miami con su esposa y sus tres hijos, dice que ha estado "súper enfocado en lograr todo el éxito posible en este mercado".

Quiere aprovechar que su nombre "está caliente" en este momento en Estados Unidos y seguir lanzando música y girando.

"Se ha despertado un furor con Silvestre Dangond", dijo el músico de 37 años complacido, con un tono simpático. "Está acabadito de salir del horno... íVamos a disfrutarlo!".

"Cásate conmigo" - incluida en su álbum "Gente valiente", con el que salió en una gira homónima apenas el año pasado- actualmente encabeza la lista de canciones tropicales de Billboard. El video oficial suma más de 325 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento el pasado septiembre.

Cuando se le preguntó si Nicky Jam lo acompañaría en la nueva gira, o al menos en algunas de las presentaciones, Dangond respondió que aún es demasiado temprano para saberlo: "Vamos paso a paso".

De momento dijo que está trabajando en un nuevo álbum de vallenato, "pero sin dejar de lado los otros ritmos con los que comencé y con los que me está yendo muy bien", y adelantó que un nuevo sencillo "viene pronto", pero se abstuvo de dar detalles. "Estamos dándoles los últimos retoques", fue lo único que dijo.

Dagnond debutó en el 2002 con el álbum "Tanto para ti", bajo Sony Music, y desde entonces ha publicado 11 discos de los que se desprenden éxitos que van de "La colegiala" (2004) hasta "Ya no me duele más" (2016) y "Cásate conmigo".