Silvestre lanza “Gente Valiente” a medios

Hoy, a las 10:30 de la mañana, Silvestre Dangond presenta de manera oficial su nuevo álbum. “Gente Valiente” es la nueva propuesta del artista vallenato más exitoso del momento, se trata de diez canciones cargadas de sentimiento. El lanzamiento para prensa es en Hotel Móvich Buró y al público en general en Valledupar es el sábado.

Algunos de los títulos son “Es mentira”, “Lo que a mi me gusta”, “Lola”, “Demasiado tarde”, y los bonus track “Mterialista” (a dúo con Nicky Jam) y “Ya no me duele más” (versión remix junto a Farruko).

Silvestre ha dicho que “la responsabilidad y la disciplina” son fundamentales de cara a su nuevo proyecto, después de haber “madurado” con el paso de los años.

Dangond compuso la mayoría de las canciones del álbum junto a todo su equipo de trabajo, entre los que se encuentra el productor Andrés Castro, múltiple ganador del Grammy y el Grammy Latino. El urumitero confirmó que después de que salga el disco le esperan semanas “maratónicas” de conciertos y promoción tanto en América del Sur y Centroamérica como en Estados Unidos.

Silvestre ha manifestado que la adrenalina lo invade cuando piensa que el sábado se lanza “Gente Valiente” en Valledupar. Se levanta y se acuesta pensando el ello... y espera un éxito arrollador.