Sin el visto bueno de Dayana Jaimes, novela de Martín Elías sí se hará

La muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz se ha prestado para todo tipo de noticias, comentarios y hasta rumores. Uno de los temas que más se ha comentado en los últimos días es una supuesta bionovela en honor al artista fallecido.

Esta noticia llegó a tal punto que el pasado 17 de abril la misma Dayana Jaimes, esposa del fallecido artista, confirmó a través de un comunicado por su cuenta de Instagram que ella no ha entregado a nadie los derechos para producir la bionovela. Lea aquí: Dayana Jaimes negó haber entregado los derechos para novela de Martín Elías

“Quiero manifestar a todas las personas que lo siguieron en su carrera musical y a quienes como yo no hemos superado su desaparición que esto es absolutamente falso, malintencionado y perverso. No he cedido a nadie (canal, productora o tercero) derecho alguno para hacer una obra de televisión basada en la vida de mi esposo y mucho menos imponiendo condiciones o situaciones que puedan afectar su memoria eterna o a quienes hicieron parte de su vida”, aseguró la ‘Mona linda’.

Sin embargo, luego de su visita a los parques temáticos de Walt Disney en Orlando, a través de una transmisión en vivo en Instagram, con más de 3. 000 seguidores conectados, Dayana aclaró rumores en torno a la serie televisiva y reveló que la producción sí se realizará pero no por su autorización, sino por la de Patricia Acosta, madre de Martín Elías y Rafael Santos, hermano mayor de ‘Tintín’.

Durante la entrevista en vivo, la viuda del cantante explicó que antes de cumplir un año de fallecido de Martín, recibió una llamada de uno de los hermanos de él y la invitó al Canal Caracol para hacerle una propuesta acerca de la novela. Según Dayana, ya el canal había hablado con Rafael Santos y le comentaron que querían hacer una producción estilo bionovela de 20 capítulos, que nararrá la historia del hermano mayor que ayudó a sus hermanos menores mientras que su padre, Diomedes Díaz, no estuvo en casa por sus presentaciones.

“Yo les dije que me enviaran la propuesta para estudiarla con los abogados, porque la verdad no soy experta en ese tema. Un día fui a la reunión en Bogotá y quedaron en mandarme el contrato. Luego, me trasladé a RCN y allá me reuní con una persona que conoció a Martín desde pequeño y también me mostraron su interés en hacer la novela.

Jaimes también contó que le enviaron el contrato y se lo reenvió a su abogado aunque no estaba de acuerdo con lo planteado.

“Era algo que se salía de lo lógico, muchas pretensiones juntas y yo no estaba dispuesta a aceptar todo eso, porque me parecía que no era correcto. Me hubiera encantado que se hiciera una novela de Martín reflejando la vida de él, ese ser cariñoso, buen hijo, buen hermano”.

Y además agregó: “los libretistas pueden acomodar muchas cosas, en este momento lo que vende es el amarillismo y Martín fue una persona con una vida normal; con altos y bajos como todos, pero no fue esa persona que tuvo un lugar negro, pues eso es lo que venden todas las novelas que vemos”.

Finalmente, dijo que sintió mucho miedo al aceptar cualquier tipo de negociación, pues no quiere que los seguidores de su esposo se lleven otra imagen de él. También pidió que ella y su hija Paula no sean incluidas en la historia.