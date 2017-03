¡Sin filtro! Esto dijo Amparo Grisales de la Marihuana

La 'diva de Colombia', quien es jurado de esta nueva temporada del programa 'Yo Me llamo' protagoniza la portada de la prestigiosa revista TVyNovelas.

En la nueva edición, Grisales habló de sus secretos personales, participación en el reality y dio su opinión con respecto a la marihuana.

“Es una hierba y no la considero una droga porque no es procesada. Existen muchas variedades con las que se producen telas; también contiene proteínas que podrían erradicar la hambruna. El tabú es más comercial y político, porque existen otras drogas y medicinas que hacen más daños a la mente, al cerebro y al cuerpo. En cambio, la marihuana mejora algunas enfermedades”, afirmó la también actriz.

Esta no es la primera vez que la presentadora habla abiertamente del tema. Hace un par de meses, al presentar su libro 'Mi sabia naturaleza', confesó cómo y en que ocasiones consume la planta.

“Sí (fumo marihuana), no tengo un momento determinable para hacerlo, pero a veces la consumo para leer o cuando estoy en la playa. En esos me parece muy lúdica, pero ni me transporta ni veo elefantes negros cuando fumo. El último ‘plom’ que me di fue hace un par de días en una fiesta con varios amigos”.

¡Amparo Grisales @agrisales333 es la reina del rating! Con tres programas en horario estelar, habla de su relación y besos con Pipe Bueno y Ernesto Calzadilla. También te contamos los detalles de la elección de la Señorita Colombia. #tvynovelascolombia #yomellamo #amparogrisales #portada #viernes #colombia Una publicación compartida de TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 10:56 PDT

En medio de la entrevista Grisales aclaró que no sabe por qué el Canal Caracol decidió no incluir a los exjurados de Yo me llamo, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez, en el programa.

“Nada tuve que ver con esa determinación. Creo que eso lo discutieron en el canal de manera interna. Dejaron a Ernesto, un gran presentador, y a mí porque mi trabajo habla por sí solo y valoran toda mi carrera. Yo nunca piso cabezas ni le he quitado el trabajo a nadie. Si fuera así, lo hubiera hecho desde hace muchas temporadas atrás”, aseguró.