¿Sin razón? Esperanza Gómez se declaró indignada tras cierre de su Instagram

Alrededor de casi 3 millones de seguidores perdió la actriz porno Esperanza Gómez luego de que fuera castigada por Instagram y cerrada su cuenta por completo.

Aunque la modelo abrió una nueva cuenta donde explicó lo sucedido, no dudó en declararse indignada por el hecho, pues realmente desconoce las razones. Sin embargo, también manifestó que está feliz, pues con pocas horas de haber abierto otra cuenta ya tiene 200 mil seguidores.

@esperanzagomezplus es la nueva cuenta donde sus fanáticos podrán ver los videos y fotos que diariamente sube la famosa actriz porno.

“No sé el motivo, porque no me volvieron a censurar fotos. A pesar de que ustedes me pedían que les subiera foticos más ‘calientes’, no lo volví a hacer. Me porté superjuiciosa y a ustedes les consta porque, constantemente, se quejaban que no les daba el contenido que querían ver, pero lo hacía para que no me cerraran la cuenta y aún así me la cancelan”, dijo Esperanza en un clip en su cuenta nueva.

Cabe recordar que Gómez había sido advertida por la red social en varias ocasiones, pero al parecer no hizo caso.