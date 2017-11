Actriz insulta a Sofía Vergara y la discrimina por ser inmigrante

Sofía Vergara, una de las actrices mejor pagas en Estados Unidos, fue fuertemente criticada por Teresa Giudice, actriz del reality show "The Real Housewives of New Jersey".

Resulta que durante el foro especial de ‘Reality Check’, Teresa no aguantó y lanzó una serie de insultos contra la colombiana, tanto así que la tildó de "perra" y agregó que "debería ser más amable por ser inmigrante".

Todo esta situación se generó, según imágenes del portal TMZ, una vez que Giudice se tomó una foto con Sofía, en un evento en el que asistieron varias celebridades, y a Teresa no le gustó que la latina se colocará al frente de ella.

“Yo no quería tomarme la foto, me lo pidió mi publicista. Ella fue grosera, le dijo a su agente ‘¿por qué me haces tomarme una foto con esta mujer?’, yo no podía creer que haya dicho eso esa perra”, contó Giudice ante el público.

Asimismo, Teresa Giudice indicó que con la única celebridad que se ha tomado fotos es con Jennifer López, a quien llenó de elogios y la calficó como una persona muy amable.

Hasta el momento Sofía Vergara no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.