Sofía Vergara producirá y doblará la cinta animada "Koati"

La actriz colombiana Sofía Vergara, estrella de la comedia gracias a la serie "Modern Family", prestará su voz a "Koati", una cinta animada en la que, además, será productora ejecutiva, informó hoy el medio especializado Deadline.

El mexicano-canadiense Rodrigo Pérez Castro, que ha trabajado en cintas como "Rio 2" (2014) o "Ice Age: Collision Course" (2016), dirigirá esta película con un gran componente latinoamericano en su historia.

"Koati" contará como protagonistas con tres animales: un coatí, una mariposa monarca y una rana de cristal.

Estos tres personajes se enfrentarán a una serpiente de coral, que planea destruir su hogar y que es el personaje que doblará Vergara.

"'Koati' es una invitación a celebrar, por primera vez en una película animada, el realismo mágico de las junglas latinoamericanas y de la selva del Amazonas, y las divertidas y exóticas criaturas que llaman 'hogar' a esos lugares", indicó Vergara.

La colombiana afirmó además que se trata de una película de comedia con una divertida familia de animales "que el mundo necesita conocer".

Vergara no es una novata en el cine de animación, ya que participó en el doblaje de las cintas "Happy Feet Two" (2011), "Escape from Planet Earth" (2013) y "The Emoji Movie" (2017).