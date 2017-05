'Soldados 1.0' la nueva propuesta de reality de RCN

RCN regresa a su apuesta reality, esta vez con el formato denominado ‘Solados 1.0’, donde un grupo de famosos y otro de ciudadanos del común pondrán a prueba la fuerza de su guerrero interior enlistándose en las filas del Ejército Nacional.

Ellos serán sometidos a pruebas intensas, donde solo los disciplinados saldrán victoriosos, los reclutas dejarán a un lado sus vidas cotidianas y se enfrentarán a un riguroso régimen militar que desafiará sus límites para saber si tienen lo necesario para convertirse en soldados de la patria.

El primer grupo de participantes de este reality está conformado por personalidades del mundo del espectáculo, bajo la conducción de María Fernanda Yepes.

Además, estará la ex Señorita Colombia, Andrea Tovar, la cantante y actriz Jery Sandoval; así como Ennis Pacheco, Natalia Durán, Ángela Vergara, Juliana Galvis, Lina Tejeiro, Sofía Jaramillo, Norma Nivia, la modelo y DJ. Catalina Otálvaro, entre otras.

Por el lado de los hombres famosos, se encuentran Diego Arnary, Juan Sebastián Quintero, el exfutbolísta Julián Téllez; Alejandro Estrada, Agmeth Escaf, Edward ‘Shirrry’ Pinzón, Tommy Vásquez, Orlando Liñán, Jonathan Rodríguez y Beto Villa, entre otros.

“Recibí la propuesta de parte de Cristina Palacio, Vicepresidenta de producto del Canal RCN. Yo nunca había presentado, a pesar de ser periodista. Para mí es un nuevo reto y aquí estoy. Esto es algo que ellos se van a llevar para toda la vida. Yo creo que aquí solamente les puedo dar un consejo y es que hagan caso. Lo que más me llamó la atención de este programa es mostrarle a Colombia lo que es la vida militar, que no es fácil lo que viven estos muchachos para convertirse en soldados de nuestra patria. Son nuestros héroes, yo los admiro muchísimo y esto está muy duro”, recalcó María Fernanda Yepes.

Iniciando cada semana, los reclutas comenzarán distintas fases de instrucción militar. En éstas, los retos individuales, las pruebas grupales y misiones sociales serán calificados por oficiales y suboficiales del Ejército quienes, a su vez, serán sus instructores de batalla. Los concursantes tendrán que demostrar su destreza en actividades extremas como: cyberdefensa, patrullaje, atención de desastres, paracaidismo, polígono, orden cerrado, inspección militar, prueba física, camuflaje y supervivencia e ingeniería.

“Soldados 1.0 es la historia real de 20 colombianos famosos que abandonan sus comodidades para vivir en carne propia la vida de un soldado. Es la historia nunca contada de esos héroes anónimos que se sacrifican a diario por la patria. Es un relato de superación y transformación, de sacrificios y de valentía. Ellos no tendrán ningún privilegio, y su motivación más allá del dinero, es el honor”, afirmó la vicepresidenta de Producto del Canal RCN, Cristina Palacio.

Es por esto que al final de cada ciclo, se escogerá quiénes merecen la condecoración y quiénes pasan a formar parte de la Lista 5 (un término militar referente a un llamado de atención por alguna falta). Los reclutas que caigan en esta desafortunada lista, se someterán a un reto final, la ‘Batalla de Honor’, donde finalmente se conocerán los nombres de los que permanecen en el pelotón y los que se van.

Sin duda muchas sorpresas se llevarán los participantes, quienes no se alcanzan a imaginar la rigurosidad de las pruebas. “Yo nunca me imaginé estar en un reality, es algo nuevo para mí, aparte después de salir de un reinado, algo catalogado como de niñas delicadas, formar parte de algo extremo como esto militar. Sin embargo, cuando fui reina nunca dejé de ser yo, fue un año donde pude estar más cerca de las Fuerzas Militares y sé lo duro que trabajan, me pareció un proyecto muy chévere porque podemos resaltar el trabajo de nuestros soldados”, afirmó la ex Señorita Colombia y Primera Princesa de Miss Universo Andrea Tovar.

Los colombianos también estarán muy involucrados en cada uno de los capítulos, ya que a través de convocatorias en distintas ciudades del país y desde la página web www.soldados.tv se escogerán a tres hombres y a tres mujeres de cada ciudad. Aquel ciudadano que demuestre tener la tenacidad y el coraje en la Base Militar Tolemaida, podrá ganarse un cupo en el pelotón e iniciar su formación castrense.

El mejor recluta televidente dentro de su división se podrá enfrentar a los reclutas celebridades en la prestigiosa 'Batalla de Honor' y si éste ocupa uno de los primeros lugares, se quedará con el cupo de alguna de las celebridades y podrá formar parte del programa.

Desde luego, muchas cosas sucederán en el campo de entrenamientos de ‘Soldados 1.0’, donde, capítulo tras capítulo, las celebridades y ciudadanos les harán un homenaje a nuestros héroes de la patria, demostrando que, con coraje, sacrificio, espíritu, honor y disciplina, se puede llegar más lejos de lo que nos imaginamos, sacando a relucir nuestro guerrero interior.

El ganador que demuestre que tiene todo para ser un soldado, recibirá una gran suma de dinero como premio.