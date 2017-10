Sorprendente apariencia de Selena Gómez preocupa a sus seguidores

Luego de que el pasado 14 de septiembre, Selena Gómez se sometiera a un trasplante de riñon, donado por su mejor amiga, por causa del lupus que padece, a la artista se le ha visto más delgada y con una apariencia diferente que tiene preocupados a sus seguidores en redes sociales. (Leer aquí: Selena Gómez se somete a un trasplante de riñón a causa del lupus que padece)

En la imagen, que fue captada por el lente de paparazzis cuando la cantante salía de una cita laboral en Nueva York, aparece Selena con un vestido azul, tenis, labios rojos y el cabello recogido, lo que llamó la atención de fanáticos que aseguran que, aunque luce hermosa, se ve un poco mayor y ha perdido los “cachetes” que siempre la han caracterizado.

La foto, que fue publicada por la revista Elle en sus redes sociales y otros portales, de inmediato alarmó a algunos usuarios sobre la salud de la artista.

Pese a que la ex de Justin Bieber no se ha pronunciado al respecto, se cree que la razón de su alarmante aspecto es debido a un deterioro irreversible en su salud, que le ha provocado que haya bajado 14 kilos. Sin embargo, a Selena se le ha visto en fotos en sus redes muy contenta y tranquila lo que deja claro que está luchando contra la enfermedad y gozando de su relación con el cantante 'The Weeknd'.

Cabe recordar que Gómez anunció el pasado agosto su retirada temporal de los escenarios, después de llevar un año diagnosticada de lupus, enfermedad que puede provocar, según señaló ella misma, "ansiedad, ataques de pánico y depresión".

También en una ocasión mencionó que el lupus es una enfermedad que "sigue siendo bastante poco conocida, pero se están haciendo progresos".

loving this look mamacita — @selfetishs Una publicación compartida de Selena Gomez Updates (@sexlikeselena) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 2:23 PDT