Sting y Shaggy confirman concierto en Colombia

Con la representación de los artistas Sting y Shaggy, el próximo 21 de octubre, se realizará la inauguración del Movistar Arena. Se trata del antiguo Coliseo El Campín de Bogotá que durante los últimos años fue reconstruido en su totalidad para darle paso a un escenario moderno y con el sonido ideal para grandes conciertos, que era uno de los graves problemas del antiguo escenario.

Ahora, este jueves se conoció que los artistas encargados de la inauguración serán el cantautor británico Sting y el artista de reggae jamaiquino Shaggy.

Son artistas que ya han visitado el país, el artista de reggae en varias oportunidades, mientras quien fuera vocalista de The Police ha estado en una única oportunidad en Bogotá.

Este show hará parte de la gira mundial conjunta que vienen realizando estos dos artistas que los ha llevado por los escenarios de Estados Unidos y Europa.

Estas leyendas musicales combinarán sus bandas e interpretarán temas de su último lanzamiento: ‘El caribeño 44/876’, en un espectáculo de más de dos horas en donde los artistas interpretarán canciones juntos y por separado.

Los clientes de Movistar preferencial y tarjeta habientes de los bancos del Grupo Aval podrán acceder a una preventa exclusiva durante 48 horas, a partir del lunes 9 de julio, desde las nueve de la mañana y se hará a través de los canales de TuBoleta. Las entradas para el público general saldrán a la venta el miércoles 11 de julio a la misma hora.

“Los clientes de Movistar tendrán beneficios exclusivos en todos los espectáculos del Movistar Arena. Este es el primero que anunciamos pero vendrán más. La idea es poderles ofrecer una experiencia diferencial en el recinto para espectáculos más moderno de América Latina, el cual inauguraremos en pleno corazón de Bogotá y que seguro muy pronto se ganará el corazón de los bogotanos”, dijo Jorge Ríos, director de marca de Telefónica Movistar Colombia.

EXITOSA UNIÓN

Sting y Shaggy inicialmente juntaron fuerzas para grabar una canción, “Don’t make me wait”, la cual debutó en el número uno de los lanzamientos digitales en Billboard, como un tributo a los sonidos caribeños que han influenciado a ambos, y terminaron grabando un álbum completo y lleno de melodías festivas y alegres.

El título del disco hace referencia a los códigos telefónicos de cada país: 44 del Reino Unido (Sting) y 876 de Jamaica (Shaggy).

Como parte de la continua exploración que cada artista ha hecho del reggae y sus ritmos trascendentes, canciones como ‘Don’t make me wait’, ‘Morning is coming’ y ‘Gotta get back my baby’, revelan la pasión compartida por Sting y Shaggy por crear música atemporal que desafía las expectativas.

El 25 de mayo, ‘44/876: The Remixes’ vio la luz a través de A&M/Interscope Records, presentando un disco con los remixes de las canciones bajo la autoría de un diverso marco de artistas que incluyen a Chris Baio de Vampire Weekend, el dúo brasilero Tropkillaz, Cherry Cherry Boom Boom (Madonna, Lady Gaga) y el productor ganador del Grammy Dave Audé, entre otros.