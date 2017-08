Su vida, su propio ring de boxeo

Por Eidis Figueroa Arnedo

Fue gracias a la película ‘Manos sucias’, producción dirigida Spike Lee, que Jarlín Martínez se terminó abriéndose espacio en el mundo del cine y que comenzara con pie derecho su carrera como actor. Hasta hace un par de años, Jarlín vivía en Buenaventura y le tocaba hacer de todo para sobrevivir.

“Vendía cosas en la calle, el rebusque de una persona que viene de un barrio pobre y quiere salir adelante. Fui mesero en restaurantes, vendí CD’s piratas, pintaba. Era un guerrero”, así recuerda todos los esfuerzos que hacía el colombiano, quien soñaba con actuar y luchaba a diario para “no terminar en el vandalismo, ni hacerle daño a nadie”, como él mismo lo expresa.

Su madre fue un gran ejemplo de fortaleza para el actor. Aunque su padre falleció cuando él estaba pequeño, Jarlín tiene buenos recuerdos de su infancia.

“En los barrios populares de ciudades como Buenaventura y Cartagena, que fue donde crecí, siempre hay problemas, pero a pesar de todas las necesidades siempre hay cosas buenas. Uno crece junto a la música, se divierte y juega mucho. Yo prefiero quedarme con los recuerdos bonitos, no quiero recodar cuando no había para comer o no teníamos un buen lugar para vivir, porque eso es pequeño comparado con la oportunidad de crecer con su familia y tener amigos”, dice.

Aunque la vida le jugaba malas pasadas, Jarlín se juró que no se rendiría. “Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. A uno lo humillan, se burlan de cómo estás vestido, extiendes la mano para saludar y te dejan con la mano extendida. Ahora lo recuerdo como buenas experiencias que me enseñaron a luchar, a ser un guerrero”, cuenta.

El destino a empujones fue forjando sus sueños, casi obligándolos a tomar forma. Al bonaverense se le dio la oportunidad de hacer cursos de teatro en la Universidad del Valle, y aunque le tomaba una hora de camino para llegar, “ir detrás de lo que quieres y no parar hasta que lo consigas” es el pensamiento con el que se levantaba todos los días. “Mientras todos mis amigos iban a rumbear, yo estaba en mi casa estudiando y preparándome, porque sabía a dónde quería llegar, porque las cosas hay que lucharlas”, cuenta.

Por azares del destino se fue a vivir a Bogotá, allá conoció a Deicy Marroquín, quien es su mánager y fue una de los que hizo posible su sueño de ser actor. Luego vino la oportunidad de participar en las audiciones por el papel protagónico de ‘Manos sucias’, y de nuevo el destino jugó a su favor e hizo que su talento fuera visto en los mejores festivales del mundo.

“Estar en ‘Manos sucias’ hizo que me diera cuenta de que en realidad ser actor era lo mío, que era lo que me gustaba. Me dio lo que necesitaba para confiar en mi carrera y seguir trabajando duro”, nos contó.

Con disciplina y constancia, el talentoso actor ha participado en producciones de cine y televisión como ‘Desaparecidos’, ‘Calixto’, ‘Buenaventura Mon Amour’, ‘Sala de Urgencia’, entre otras. Ahora protagoniza la serie ‘Pambelé’, la cual para él fue todo un reto.

“Me fui a Cartagena por seis meses, practiqué en el Coliseo Bernardo Caraballo. Fui a San Basilio de Palenque a charlar con personas que conocían al boxeador. Para mí es un orgullo y represento el papel de Pambelé con mucho respeto por él y todos los cartageneros y palenqueros”, añade.

Ya tiene invitaciones para participar en películas en Estados Unidos y Colombia. También está escribiendo un guión para una producción audiovisual. Jarlín quiere seguir ganando rounds en esta pelea llamada vida.