Supuesto hijo de Julio iglesias presenta en España demanda de paternidad

El joven español Javier Sánchez Santos presentó hoy una demanda de paternidad contra Julio Iglesias en un juzgado español, después de haber conseguido una prueba de ADN del "entorno familiar" del famoso cantante.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados de la ciudad de Valencia (este), donde presentó la demanda, el joven insistió en que tiene en su poder una prueba "irrefutable" de ADN, conseguida por "el mejor equipo de detectives del país".



Sánchez declaró además que cuenta con "el mejor bufete de abogados", en referencia al letrado sevillano Fernando Osuna, que llevó un caso similar del torero Manuel Díaz, que le demanda la paternidad al también torero Manuel Benítez "El Cordobés".



"Han tenido que pasar 27 años para conseguir una prueba de ADN que mi padre biológico siempre ha rechazado. Esa prueba indica al 99,9 % que soy su hijo y que mi madre siempre ha dicho la verdad. Es hora de que la justicia repare el daño", afirmó Sánchez Santos.



Por su parte, Osuna explicó que espera encontrar dificultades en el proceso, aunque confía en que "la verdad científica" se imponga sobre cualesquiera otras consideraciones.



"El porcentaje de compatibilidad es muy alto y, si presentamos la demanda, es precisamente porque tenemos el convencimiento de que genéticamente es hijo de Julio Iglesias", añadió el letrado.



El supuesto hijo del cantante pide que se coteje el ADN que presenta con el de Julio Iglesias o alguno de sus hijos.



"Evidentemente, el ADN no se nos facilitó de forma voluntaria", reconoció Osuna, quien no aclaró de quién es exactamente el material genético con el que realizaron dicha prueba; "es de su entorno familiar", dijo.



Javier Sánchez explicó que la idea de presentar una nueva demanda -ya había presentado otra en 1999 que fue rechazada- se la dio su madre al informarle de que Osuna había conseguido que se reconociese la paternidad de Manuel Benítez.



"Quedan sorpresas por salir, ahora no es el momento. A mi madre se la tachó de muchas cosas que me han dolido y quiero hacerle este regalo, es el momento", concluyó.