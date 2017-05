¡Talento de Olaya!

Franchesca Morelos Castilla tiene 14 años y ganas de comerse al mundo con su talento. Ella será la encargada de representar a Cartagena en el Reinado Nacional Niña Folclor, a realizarse en Ibagué.

La segunda edición del concurso va del 26 al 28 de mayo próximo y Franchesca dice que dará todo de sí para traerse la corona. “Quiero repetir la hazaña que Victoria Cabrera consiguió el año pasado, ella también representó a Cartagena y se trajo el título”, cuenta sonriente. Pero Franchesca no está sola en este sueño, la acompañan sus padres: Jairo Morelos y Sandra Castilla.

“Me siento muy orgulloso de mi hija, por eso siempre, junto a mi esposa, la he apoyado en sus proyectos”, asegura Jairo, explica que Franchesca también es una amante de los deportes: ha practicado patinaje, natación, gimnasia y tenis de campo… ¿Pero cómo llega una deportista a ser reina?

“Hago parte de la Academia Muévete Dance Fitness y en marzo la directora, Liliana Moscote, me propuso a mí y a mis padres ir a Ibagué. Aceptamos y desde entonces me estoy preparando: allá tienen mucho en cuenta el talento, debo hacer un show de baile típico cartagenero y otro del baile tradicional: el sanjuanero huilense. Este es mi primer reinado y espero que me vaya súper bien”, cuenta Franchesca, que estudia en Comfenalco y vive en el sector 11 de Noviembre, en el barrio Olaya Herrera.

¿Cuáles son sus fuertes? Pasarela, baile… y actitud. ¡Éxitos, Franchesca!