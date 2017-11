Te presentamos a la primera Chica Prom

Cuando el presentador anunció a Tatiana Marcela Torres Gil como la ganadora de la primera edición de Chica Prom ella no lo podía creer. “En todo el proceso estuve muy segura de mí misma, pero cuando dijeron mi nombre quedé en shock. No podía caminar y solo veía las luces y la cara de felicidad de mi mamá, fue muy emocionante”, nos cuenta esta estudiante de once grado del Colegio Nuestra Señora de La Candelaria.

Una noche fantástica

La noche fue mágica, comenzó con un show preparado por las finalistas, luego actuaron los artistas Carlos Gamall, Lenix y Kofee El Kaffetero. Se entregaron premios a la mejor figura, a la chica más fotogénica, entre otros, y llegó el momento cumbre: la eliminatoria. De las más de 20 finalistas, se redujo el grupo a 15, luego a 10, a 5 y finalmente a tres: Tatiana Marcela Torres Gil, de Nuestra Señora de La Candelaria; Katherine Molina, del Colegio Modelo de La Costa; y Génesis Del Río, Almirante Colón, sede Olaya.

Tatiana se alzó con el primer lugar, Katherine se quedó con el segundo puesto y Génesis con el tercero.

“La verdad es que todas mis compañeras tienen mucho talento y siento que prendimos mucho en este proceso. Siempre estuve muy encomendada a Dios y eso me ayudó demasiado. El modelaje es mi pasión y esa pasión me impulsó a hacer las cosas siempre de la mejor manera. Hasta los malos comentarios me impulsaron”, asegura la Chica Prom 2017.

Los sueños apenas comienzan a hacerse realidad pata Tatiana, la estudiante de 16 años que anhela convertirse en abogada. Los premios para la Chica Prom suman más de 20 millones de pesos e incluyen una beca para estudiar inglés en la Alianza Canadiense y para estudiar en la Academia María Luisa Valencia.

“Con el concurso pienso que se me van a abrir muchas puertas, seguiré estudiando idiomas, estudiar modelaje, aprovechar al máximo los premios”, concluye.

Habrá segunda edición

Para Elida Castro, modelo y organizadora del certamen, el balance de esta primera edición es positivo, porque las niñas, sus padres y los patrocinadores creyeron en el evento, la prueba está en que el proceso comenzó en julio pasado con 200 concursantes.

“Habrá una segunda edición y muchas más. Ya estamos pensando en la próxima edición”, explica Elida, y continúa: “Tenemos que mejorar los tiempos, el concurso se desarrolló en poco tiempo y empezaremos a revisar las fechas para que tengamos más tiempo en 2018”.