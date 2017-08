Taylor Swift demostrará ante el tribunal que fue acosada por locutor de radio

Un abogado de Taylor Swift le dijo al jurado el martes que su famosa clienta está "absolutamente segura" de que fue toqueteada y lo demostrará en la corte durante el juicio civil por las demandas presentadas por Swift y un locutor de radio al que acusa de haberla tocado indebidamente.

En su primera declaración, el abogado Douglas Baldridge cuestionó cuál sería la razón que tendría Swift para inventar una acusación de que el exlocutor de Denver David Mueller se sobrepasó con ella previo a un concierto de 2013.



"Esta es la única historia que tenemos que contarles, que el señor Mueller le tocó el trasero", dijo Baldridge.



El caso llegó a la corte luego que Mueller demandó a Swift, afirmando que sus acusaciones falsas le costaron su trabajo en una estación de música country. Mueller pide una indemnización de al menos 3 millones de dólares.



Swift contrademandó afirmando que sufrió un ataque sexual.



Previamente el martes, el abogado de Mueller dijo a los miembros del jurado que tocar a alguien sin su consentimiento está mal, pero acusar falsamente a alguien de hacerlo es igual de inaceptable.



"Seamos claros desde el principio: tocar inapropiadamente a alguien es ofensivo, está mal y nunca debería tolerarse", dijo el abogado Gabriel McFarland en su primera declaración.



"También seamos claros sobre el hecho de que acusar falsamente a alguien de tocar a otra persona es igualmente ofensivo, está mal y no debería tolerarse", agregó.



Baldridge enfatizó la diferencia de edad entre Mueller, que entonces tenía 51 años, y Swift, entonces de 23. También dijo que fue un abuso, no un toqueteo inapropiado.



Swift y Mueller declararán en el caso, junto con el exjefe de Mueller y miembros del séquito de Swift.



La evidencia incluye una fotografía obtenida por TMZ, que la corte ha sellado, en la que Mueller aparece con una mano detrás de la cantante, justo bajo su cintura. Swift y Mueller están sonriendo en la foto.



Los abogados de la cantante dicen que la imagen es una prueba condenatoria de que Mueller la toqueteó. Mueller dice que él sólo estaba tratando de entrar a cuadro.



El caso llegó a una corte federal porque Swift y Mueller viven en diferentes estados _ Swift en Nashville, Tennessee, y Mueller en Colorado _ y además la indemnización que se pide supera los 75.000 dólares. Se espera que el juicio dure unas dos semanas.



Swift pide un solo dólar de indemnización, pero también que el veredicto responsabilice a Mueller y sirva como "un ejemplo para otras mujeres que podrían resistirse a revelar públicamente actos escandalosos y humillantes similares", dice su demanda.



Cerca de una decena de fans se agruparon fuera de la corte, incluyendo tres estudiantes de secundaria que llegaron antes del amanecer para tener acceso al interior de la sala y poder ver el juicio.



"Me encanta que ella lo está demandando por un dólar porque no necesita el dinero pero quiere dejar en claro que las mujeres no deben tolerar esto", dijo Vega Zaringlee, de 12 años.