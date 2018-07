¡Tremendo golpe! Taylor Swift sufre penosa caída en pleno concierto

Durante su último show de la gira Reputation Tour, en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, la cantante estadounidense Taylor Swift sufrió tremenda caída.

Mientras se desplazaba de un lado a otro y entonaba la canción 'Call It What You Want', se resbaló y cayó al piso, pero, como toda una estrella, se levantó rápidamente y siguió el show que estaba haciendo con su bailarín.

Por fortuna la artista no sufrió herida graves y solo fue un mal paso.

No es la primera vez que Taylor tiene un accidente en el escenario. En 2015, la estrella cayó mientras bajaba las escaleras durante su presentación de Año Nuevo en Times Square, en Nueva York.

El instante quedó grabado en un video que ya es viral en redes sociales.