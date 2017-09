¿Te acuerdas de 'Carita de ángel'? Así está

Por Eidis Figueroa Arnedo

Daniela Aedo aún es recordada por su participación en la telenovela mexicana ‘Carita de ángel’, este papel protagónico marcó la vida de esta joven artista.

“Lo más especial de estar en esa producción fue haber trabajado con grandes actores y visitado distintos países y estados de México”, cuenta Aedo, quien ahora se dedica a la música.

Luego de la telenovela...

“Después de ‘Carita de ángel’, estuve en la novela ‘Vivan los niños’, después presenté ‘Vive Nestlé’ junto Alejandra Barros y Alex Sirvent. Estuve como invitada especial en ‘Contra viento y marea’, ‘Velo de novia’, ‘Atrévete a olvidarme’, ‘Mujer, casos de la vida real’, y lo último que hice fue ‘Mi pecado’. Desde entonces me he dedicado a estudiar y eso me llevó a mi carrera musical, además hago videos para mi canal de YouTube”, agregó.

De actriz a cantante

Daniela lleva un largo periodo de inactividad en su carrera de actriz.

En cambio, en su carrera musical, sigue subiendo escalafones: en 2014 fue aceptada en Berklee College of Music; la escuela de música más grande del mundo, en Boston, Massachusetts, y esta formación académica le ha abierto muchas puertas. La joven cantante, de 22 años, ya ha hecho una serie de conciertos en Latinoamérica.

“En este momento estoy haciendo presentaciones en la Ciudad de México, el próximo concierto es en ‘Indie Rocks’, el 13 de septiembre”, comenta la artista quien lanzará un nuevo sencillo el próximo 18 de septiembre, que lleva por nombre ‘Voy a ti’.

¿Lo recuerdas?

La telenovela ‘Carita de ángel’, se emitió en entre 2000 y 2001 en las tardes por el canal Caracol y en RCN. Cuenta la historia de Dulce María, una niña de 5 años quién a la muerte de su madre, su padre interna en un colegio de monjas. Aquí la niña nos divierte con sus travesuras, además de que con el tiempo surge una historia de amor entre su padre y una de las novicias del colegio.

La ‘Tía peluca’, la golosa hermana Fortunata, ‘El cuartico viejo’ donde Dulce María hablaba con su madre, hacen de la novela divertida y encantadora. Apuesto que te gustaría volverla a ver.

