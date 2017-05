¿Te gustó Catalina Aristizábal como presentadora del 'Desafío'?

El ‘Desafío Súper Humanos’, reality del canal Caracol, arrancó ayer en Cap Cana, República Dominicana, con una nueva presentadora: Catalina Aristizábal.

Sin embargo, parece que la modelo, periodista y actriz paisa no convenció. A través de redes sociales, seguidores del programa se mostraron inconformes y sorprendidos por la ausencia de Margarita Rosa de Francisco, antigua presentadora del ‘Desafío’.

Según comentarios de varios televidentes, hace falta el carisma de Margarita Rosa. Vale recordar que fue ella quien el pasado mes de febrero anunció que no sería parte de la nueva edición del reality, y hace algunos días, en su cuenta en Instagram, aseguró que “el Desafío quedará en manos de la bella Catalina Aristizábal. Ya para mí se terminó. Mi agradecimiento más profundo por siempre para Caracol Televisión”. El tuit alcanzó más de 1.500 me gusta.

El Desafío quedará en manos de la bella @caristizabalh . Ya para mí se terminó. Mi agradecimiento más profundo por siempre para @CaracolTV — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) 13 de mayo de 2017

NO VA A IMITAR

Catalina dijo al portal web Pulzo, “yo me mostré yo. Yo también tengo mi estilo tan marcado, tan de toda la vida, que dije: Aquí sí preferiría que cada quien sea como es. Entrar a imitar nunca ha sido mi camino, porque no se trata de eso, se trata de mostrar lo que realmente soy. Y bueno, cada quien con su estilo, con todo y que Margarita Rosa es para mí de las mujeres más bellas y más profesionales de nuestro país”.

Solo les puedo decir que estoy agradecida y muy felizzzzz de hacer parte de este equipo y de este super proyecto!!! Estar rodeada de #superhumanos que comparten mi misma pasión es todo un honor!!! Pondré todo de mi parte para que uno de los mejores programas de nuestro país se siga manteniendo en alto!!!! Desafio Super Humanos Cap Cana la lucha esta por comenzar !!!! #ilovemyjob @desafiocaracol Una publicación compartida de Catalinaaristizabalh (@catalinaaristizabalh) el 9 de May de 2017 a la(s) 6:32 PDT

Estas fueron algunas de las reacciones en redes sociales: