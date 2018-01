"That's What I Like", un tema interpretado por Bruno Mars, ganó hoy el Grammy a la mejor canción del año, que premia a los compositores.

El tema está compuesto por el mismo Bruno Mars, además de Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.

En la categoría había cinco nominados, entre ellos el "remix" de "Despacito" interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee y la colaboración de Justin Bieber.