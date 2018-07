Teresa Asprilla, cansada de comentarios destructivos

Que si el cabello liso o rizado, que si morena o blanca, que si alta o baja, que si tiene la figura perfecta de los 90-60-90, que si inteligente o bruta, estas son algunas de las críticas que a las que a diario se someten las jóvenes que sueñan en abrirse en el campo del mundo de los reinados. Muchas permiten toda clase de insultos bajo la popular frase de que: “son personajes públicos”, pero esta vez ha sido la actual Virreina de la Independencia, Teresa Asprilla Soto, quien esta cansada de los comentarios destructivos que recibe desde que era concursante del Reinado de la Independencia.

Palabras contundentes

A través de un escrito, Teresa Asprilla, expresó lo que ha significado para ella ser parte de este proceso del Reinado de la Independencia y no solo de los aspectos positivos que ha vivido en esta experiencia. “En un país como el nuestro, donde la gente se encuentra más motivada por sus pasiones personales que por el sano respeto de la diferencia ajena, este es un escenario peligroso que puede terminar afectando la integridad emocional y hasta física de las personas en cuestión.

No nos detenemos a pensar si lo que decimos u opinamos sobre x o y persona lo afecta en su personalidad, no tenemos idea si la persona que es blanco de nuestros comentarios tiene una estructura mental fuerte que sea capaz de resistir tanto abuso. Porque a esto se reduce la situación: a un tema de abuso. De extralimitarse deliberadamente en el uso de la opinión con el único y malsano objetivo de destruir. Detrás de las sonrisas bonitas, de los cuerpos esbeltos, de los tacones y el maquillaje, hay seres humanos, mujeres valiosas; que por estas simples condiciones merecen respeto”, manifestó Teresa.

“Ahora que soy lo que muchos llaman una reina, estoy en el escenario propicio para hacer un llamado de atención sobre este tema, porque a título muy personal, he venido siendo blanco de la opinión de muchas personas inescrupulosas que abusando de su derecho a la libre expresión, se han desbocado en una serie de ataques personales en mi contra; no entendiendo que su derecho a expresarse libremente termina donde empieza mi derecho a la dignidad humana y a la tranquilidad”, expresó la reina que representó a Olaya Herrera sector Progreso.

Un mensaje a las futuras generaciones

La Virreina ha hecho estas denuncias motivada por las decenas de jóvenes que sueñan con participar en un reinado y que quizá desconocen que se exponen a situaciones incómodas como esta.

“Quiero sentar un precedente, porque muchas más vendrán después de mí, y muchas más después de éstas; y si no se hace algo ya, la situación puede ser la misma hasta que eventualmente termine en una tragedia. No todas las mujeres que participan en un concurso de belleza, o en un reinado tienen el esquema mental o la fortaleza emocional para asumir el reto de estar bajo la mirada crítica y destructiva de los cobardes que detrás de un perfil falso se esconden para estropear la vida de los demás. Es algo que más allá de fastidiarme a modo personal, no puedo seguir ignorando”, puntualizó.

DESTACADO. “Es entender que en cada una de las palabras que tecleamos detrás de la seguridad de nuestro celular o computador, tenemos en nuestras manos la salud mental y hasta la vida de otras personas”: Teresa Asprilla, Virreina de la Independencia.