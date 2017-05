Thalía etiqueta a "la que no es" en Instagram y le hacen bullying

Thalía fue una de las pocas latinas que asistió a la última Gala de los Met, invitada por la mismísima Anna Wintour, sin embargo, su paso por el evento benéfico le dejó una lección: las equivocaciones con los famosos salen caras gracias a un público que no pierde oportunidad para ofender de la peor manera a sus estrellas.

La protagonista de “María, la del barrio” fue blanco de cientos de burlas que la hicieron eliminar una fotografía de Instagram, pues se tomó una foto con la rapera Nicki Minaj y la etiquetó como Kylie Minogue.

Aunque intentó corregir el nombre, sobre el rostro de Minaj seguía apareciendo el nombre de Kylie así que le tocó borrar la evidencia de su error.

"@thalia why you delete the photo with Nicki Minaj (Thalía por qué borraste la foto con Minaj) si no escuchas rap, Te confundiste feo chula", aún le ponen en los comentarios.

Thalía sin embargo, dejó las demás fotos de la gala, donde luce un vestido de lentejuelas.

La artista que nació en México pero tiene nacionalidad americana, es considerada, de acuerdo con la revista estadounidense Ocean Drive, como la más grande estrella que ha exportado México en las últimas décadas, sin embargo, es criticada constantemente por los mexicanos.