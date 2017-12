Thalia hace su debut como directora de documental de quinceañeras

Treinta años después de protagonizar la telenovela "Quinceañera", Thalia hace su debut como directora con un documental de HBO sobre la importancia en la cultura latina de celebrar el 15 ° cumpleaños de una niña.

"15: A Quinceanera Story", que se estrenará el martes, incluye cuatro episodios que se emitirán durante noches consecutivas. Pasan de ser una adolescente transgénero que comparte su celebración con sus madrinas trans quienes no tuvieron la oportunidad de tener su propia quinceañera con una boxeadora amateur cuyo padre fue deportado y cuyo devoto entrenador enfrenta el mismo destino.

"Este documental surge de mi necesidad de contar la historia de la comunidad hispana, de las familias que independientemente de su clase social, independientemente de las fronteras, hacen lo necesario para celebrar una fiesta donde una niña dejará de ser una niña y se convertirá en la mujer eso va a enfrentar su vida a partir de entonces ", dijo Thalia en una entrevista reciente.

"Es una historia tan hermosa ver cómo las familias hacen todos los esfuerzos posibles para darle una fiesta ... para vestirla con esos vestidos soñadores. Y la unión y el amor, eso para mí fue lo importante para compartir en estos momentos donde todo lo que nos rodea, lo que leemos en el periódico, lo que escuchamos en las noticias, es negativo, es perturbador, es sobre la muerte, es sobre el dolor ", dijo la cantante y actriz mexicana. "Quiero traer algo de amor, algo de luz, alguna esperanza, algo de familia, algo de romanticismo, algunos sueños con este documental".

Codirigido por Matthew O'Neill y productor ejecutivo del magnate de la música Tommy Mottola, que es el marido de Thalia, "15: A Quinceanera Story" comienza con un episodio sobre Zoey, una chica transgénero mexicano-estadounidense que Thalia dice que ha sido la más emotiva para ella.

"Creo que al verla radiante, feliz, celebrando sus 15 años de edad con sus trans-madrinas, que también estuvieron allí y la veían como un hito en estos tiempos, en esta sociedad en la que vivimos, creo que es realmente impactante hermosa imagen para ver ".

Le dio a Zoey un regalo especial: un vestido diseñado para ella por Mitzy, el mismo diseñador que creó el vestido de novia de Thalia en 2000.

Thalia, quien protagonizó la "Quinceañera" de 1987 de Televisa, considerada una de las telenovelas más influyentes de la época para abordar cuestiones como el abuso de sustancias, la violación y las pandillas, no tenía una fiesta tradicional de quincenera. Ella dijo que quería "un vestido totalmente diferente" en un entorno totalmente diferente.

"Quería un vestido de tubo, ceñido hasta los tobillos, con una banda en la frente y un moño gigante, muy años 80 y guantes largos. Y en lugar de un salón de fiesta, lo celebré en un club nocturno", dijo. . "Pero cuando hice la telenovela el año siguiente, fue cuando me golpeó y me enamoré de toda la tradición del vestido grande, los compañeros de baile, de ese vals que no quería tener pero que terminé tener en la telenovela y fue mágico.

"Para mí, esta es una tradición tan importante, maravillosa ... Es una tradición familiar que es mucho para nosotros, es muy latina y es hermosa".