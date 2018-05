Thalía regresa a la música urbana con "No me acuerdo"

La cantante mexicana Thalía lanza este viernes su reguetón "No me acuerdo", el punto de partida de un nuevo disco "casero", "divertido" y con una mezcla de estilos y temas que defienden el derecho de la mujer de ser "humana, real y pícara".

"En este disco he recibido muchos regalos en lo artístico y en lo personal y así se lo quería dar al público", dijo Thalía en una entrevista con Efe.

La cantante describió el que será su décimo cuarto álbum de estudio que saldrá en el otoño (boreal) con temas de "géneros diferentes" y "mucho corazón".

Grabado en el estudio que ha construido en su casa en Nueva York, la producción todavía sin nombre contiene colaboraciones con artistas reconocidos de Argentina, España, Colombia, Cuba, México y la República Dominicana.

"No quiero arruinar la sorpresa", se excusó para no revelar nombres, con excepción del de la cantante dominicana Natti Natasha, quien colaboró con ella en "No me acuerdo" y a quien describió como "alguien de mi tribu".

El tema, que será publicado este viernes, saldrá acompañado con un sexy vídeo filmado en Nueva York.

"No me acuerdo" es un relato en primera persona de una mujer que desafía a su pareja sobre lo sucedido en una noche de copas con las amigas "y te da un 'blackout' (apagón) y no te acuerdas de nada, reveló Thalía.

"Le ha pasado a todo el mundo y el que diga que no es una mentira", indicó la estrella de 46 años, quien dice que la meta es es que las mujeres se identifiquen, se den permiso para ser "pícaras" y se sientan con poder para decir "la pasé bien sin ti y qué. Si no te gusta te puedes ir".

"Te quiero solo a tí. Para mí tan sólo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó", dice la letra.

Para la artista, el tema, así como otros que vienen en su disco, reivindican el derecho a la "coquetería y a la audacia" de la mujer.

Aunque tiene el ritmo de percusión del reguetón y el vídeo le hace un "guiño" al trap, Thalía descartó haberlo grabado para abrazar la moda de la música urbana.

La música bailable que se escucha hoy en día "es una evolución del pop", destacó la cantante, quien aseguró que lo importante es que un artista "no pierda su esencia" experimentando con los géneros que marca el mercado en general.

Aunque en su disco anterior "Latina" había tocado la música urbana en su colaboración "Desde esa noche" con el colombiano Maluma, los instrumentos típicos de la música de banda propia del norte de México y los arreglos lo hicieron principalmente una pieza pop.

También fue pop "Como tú no hay dos" su colaboración con Becky G. en el álbum "Amore mío" de 2014. En 2012, hizo una versión en bachata de "Te perdiste mi amor", su dueto con Prince Royce.

Su único reguetón anterior fue una versión que hizo ella misma en 2017 y solo la sacó en YouTube de "Quinceañera", que en 1987 acompañó a la telenovela de ese mismo nombre.

Thalía asegura que su sonido es definido por su voz y las modulaciones que hace con ella. "He experimentado con todo tipo de género a lo largo de mi carrera, pero siempre respetando quién soy", subrayó.

Ese fue el norte de su próximo disco que describió como el "más relajado" que ha hecho, pues al hacerlo en casa, la relación con los músicos y cantautores con los que trabajó se volvió "una colaboración entre amigos", en las que hubo "guitarras, historias personales y muchas carcajadas".

Decidió sacar "No me acuerdo" de primero porque está convencida de que ante "tantas malas noticias" la gente quiere bailar, pero indicó que su disco también se afinca en las baladas, que es un género que está de regreso".

"Siento mucha fuerza detrás de las baladas", manifestó y reconoció que le encantan. "Yo soy esa también, la de las baladas cortavenas que cada vez me piden más. El romanticismo está regresando y es muy 'padre'".